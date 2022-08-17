كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بدون شوكولاتة ببيضتين هشة ولذيذة وشهية

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عمر شويل - جدة كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة ، من الكيك الشهي واللذيذ الذي يعشقه ويفضله الصغار والكبار، وتحظى بإقبال الجميع، حيث يفضل الكثير الكيك بالشوكولاتة عن الكيك العادي، لما له من مذاق جميل، وفوائد جمة، لذا تبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة إعدادها لكي يحضرونها ويقدمونها لأفراد أسرتهم على وجبة الفطور، وفي المناسبات أيضًا فهي كيكة خرافة ومميزة، ومع ذلك فهي سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل منزل، وغير مكلفة أيضًا، ولا يحتاج إعدادها شراء شوكولاتة، كما يمكنكم تجربة حلويات بجوز الهند وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بألذ الوصفات.

مكونات كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة

تتكون كيكة شوكولاتة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير الكيكة

2 بيضة.

150 جم سكر.

باكيت فانيليا.

130 مل زيت.

200 مل حليب دافئ.

270 جم دقيق قمح طري.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو المر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مقادير صوص الشوكولاتة

300 مل حليب.

2 أو 3 ملاعق كبيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة كاكاو مر.

ملعقة كبيرة ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

للتزيين

فستق مطحون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة شوكولاتة سهلة وسريعة بطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: