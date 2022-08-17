أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول وهتلاحظي نتيجة في أقل وقت

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عمر شويل - جدة أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد بكريم بانثينول، هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات حتى تحصل كلا منهم على شعر مفرود خالي من التجعدات والاختيار الأول كان لكريم بانثينول، وهذا لأنه من الكريمات التي تعمل على فرد الشعر بشكل طبيعي لما يحتويه من مكونات، واليوم من خلال مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طريقة استخدام كريم البانثينول لفرد الشعر طبيعيا.

أفضل كيراتين لفرد الشعر المجعد

من خلال المكونات التالية سوف نقدم لكم خليط مكون من مجموعة مكونات تعتبر كيراتين طبيعي لفرد الشعر، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

عبوة متوسطة من كريم بانثينول.

ربع كوب متوسط الحجم من زيت الزيتون.

2 كبسولة من فيتامين ه‍.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على شعر صحي ناعم جذاب في وقت بسيط، وتتمثل الخطوات في التالي:

يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من كريم بانثينول وزيت الزيتون ونضع معهم كبسولات فيتامين ه‍.

ثم تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.

نقوم بتمشيط الشعر بالفرشاة جيدا حتى نساعد الشعر المجعد على الفرد.

يتم تقسيم الشعر إلى خصلات صغيرة لكي يطبق الكريم على الشعر بسهولة، وهذا حتى يستفيد كل أجزاء الشعر من الكريم.

ثم نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة ويغطي بكيس من البلاستيك.

ثم نقوم بتمشيط الشعر جيدا مرة أخرى قبل الغسل.

يغسل الشعر جيدا بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع شعرك، وذلك حتى يتم التخلص من بقايا الكريم.

تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

عندما نستخدم الوصفة بطريقة صحيحة سوف يتم الحصول على شعر ناعم مفرود.

وهذا يرجع فضله لزيت الزيتون الذي يعمل على تقوية بصيلات الشعر وتنعيمه، بالإضافة إلى فيتامين ه‍ يعمل على صحة الشعر.

فوائد كريم بانثينول

يحتوي كريم على مجموعة من الفوائد التي تفيد صحة الشعر، ومن أبرز هذه الفوائد الآتي:

يساعد كريم بانثينول على ترطيب الشعر بشكل ملحوظ.

كما يساعد أيضًا على علاج الشعر من التقصف ويقضي على الهيشان.

يقلل من تساقط الشعر.

يزيد من سرعة نمو الشعر.

يقوم بفرد الشعر سريعا.

فوائد زيت الزيتون للشعر

يحتوي زيت الزيتون على فوائد كثيرة، ومن أهمها الآتي: