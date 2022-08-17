نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتذوب في الفم كرات جوز الهند الشهية بالطعم المميز لا يقاوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأشخاص في بعض الأوقات عن أنواع الحلويات البسيطة التي يمكن إعدادها بسرعة وفي الوقت ذاته دون أن تكلفهم الكثير من الأموال، ولذلك فإننا نقدم إليكم واحدة من أشهى وأطيب أنواع الحلويات التي سوف تحبونها فور تذوقها وهي كرات جوز الهند، وفي هذا الموضوع فإننا سوف نقوم بعرض قائمة المكونات التي سوف نحتاج إليها في هذه الوصفة كما أننا سوف نحاول توضيح طريقة إعدادها في خطوات بسيطة وسوف تجعل أمر إعداد هذه الحلوى غاية في السهولة واليسر، وفي إطار هذا الشأن إليكم كافة التفاصيل.

مكونات كرات جوز الهند المصنوعة في البيت

يمكن لكل الأشخاص أن يقوموا بصنع هذه الوصفة في المنزل بكل سهولة وفي أي وقت يكون لديك رغبة في تناول حلوى لذيذة ومفيدة طالما كانت كل المكونات التي تحتاج إليها في صنعها متوفرة وجاهزة في المنزل، وفي الأساس هذه الوصفة لا تحتاج إلى مكونات مكلفة أو كثيرة بل أن كل مكونات هذه الوصفة تتضمن الآتي:

¾ كوب دقيق.

3 كوب جوز هند.

كوب سكر بودرة.

½ كوب زيت طعام.

3 بيضات.

كيس فانيليا.

1 ملعقة بيكنج بودر.

طريقة اعداد كرات جوز الهند بأسهل خطوات

يقلق البعض عند صنع الحلويات من أن تفشل الطريقة التي قد قاموا بإعداد الحلوى بها، وبناءاً على ذلك فإننا قد اقترحنا عليكم هذه الوصفة لأنها طريقة صنعها تعتبر من أسهل الطرق ولا تتضمن خطوات صعبة، وتتمثل خطوات صنع الكرات في التالي:

يتم إحضار وعاء.

نقوم بخفق البيض ونضيف إليه الفانيليا والسكر ونقوم بتقليب المكونات معاً.

نضع الزيت بالتدريج ونخلط مرة أخرى.

في وعاء آخر نضيف الدقيق والبيكنج بودر وجوز الهند ونقلبهم جيداً.

نضع البيض على المكونات السابقة ونقلبهم جميعاً.

نقوم بتحضير أكواب الفرن ونضع بداخل كل كوب منها ورقة زبدة مناسبة لحجم الكوب.

نبدأ في إضافة الخليط إلى كل كوب من الأكواب.

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة وبعدها نضع الصينية الخاصة بالأكواب فيها.

نترك الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

نقوم بإخراج الكرات من الفرن بعدما تحصل على لون ويتم تقديمها بعدما تبرد.

معلومات عامة عن كرات جوز الهند