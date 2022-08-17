نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز منزلي لتفتيح وتبيض الجسم وخلطه سحرية لتفتيح وتبيض الأيدي الأرجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر العناية بالجسم بشكل عام من الأشياء الضرورية التي تشغل بال الكثير من البنات والسيدات وذلك لأن هناك أجزاء في الجسم معرضة للاسمرار بسرعة شديدة، وتعتبر الأيدي والأرجل من هذه الأجزاء، لذلك لابد من العناية بهم بشكل خاص عن طريق عمل خلطة سحرية تساعد على تحويل لونهم من اللون الأسود إلى اللون الأبيض المتفتح. يعتبر السبب الأساسي في اسمرار لون الأيدي والأرجل هو كثرة التعرض لأشعة الشمس التي تسبب جفاف الجلد بالإضافة إلى نقص إنتاج مادة الميلانين.

خلطة سحرية لتبييض الجسم

هذه الخلطة يجب تطبيقها بالطريقة التي سوف نشرحها الآن على مدار ثلاثة أيام متواصلة حيث:

في البداية يجب عمل تقشير للبشرة ككل وذلك للتخلص من الجلد التالف وبهذا يمكن للمواد المبيضة اختراق البشرة والعمل بشكل أكثر فعالية.

يتم عمل هذه الخلطة عن طريق وضع عصير نصف ليمونة في إناء.

ثم أحضار قطنة صغيرة الحجم وترطيبها بعصير الليمون ثم فرك البشرة بها.

تترك البشرة مدهونة بعصير الليمون من 20: 25 دقيقة.

تنظف البشرة بالماء ثم تجفف جيدًا.

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من جفاف البشرة يمكنهم مزج عصير الليمون بملعقة من عسل النحل أو الزبادي لكي يرطبها.

خلطة سحرية لتبييض الأيدي والأرجل

في الحقيقة هناك كم كبير من الخلطات التي يمكن الاستعانة بها في تبييض الأيدي والأرجل ولكننا سوف نختار لكم أفضلها وهي:

خلطة النشا والزبادي

تتكون هذه الخلطة من مجموعة من المكونات والتي سوف نقدمها لكم في الآتي:

مقدار مناسب من النشا يكفي للأيدي والأرجل.

نصف مقدار من عصير الليمون.

2 مقدار من الزبادي.

طريقة تحضير الخلطة

تخلط المقادير السابقة جيدًا حتى تتداخل مع بعضها.

توضع الخلطة على الأيدي والأرجل وتترك من 20: 30 دقيقة.

يتم تنظيف الأيدي والأرجل من الخلطة بعد انتهاء الوقت المحدد وذلك عن طريق فرك الخلطة بشكل دائري.

بعد ذلك تشطف البشرة بالماء الدافئ والغسول أو الصابون على حسب المتوفر.

لابد من عمل الخلطة كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.

خلطة النشا وماء الورد

تتكون الخلطة من المكونات التالية:

مقدار كافي من النشا.

مقدار كافي من ماء الورد.

نصف مقدار من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الوصفة واستخدامها تشبه تحضير الخلطة السابقة بكل خطواتها.