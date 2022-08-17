نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض في المنزل بطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة طاجن الفول المدمس بالبيض من أشهر الأكلات السريعة، ويعتبر الفول من الأكلات الشعبية المشهورة المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وهذا لأنه يتميز بالطعم الشهي والمذاق المميز، كما أنه من الأكلات التي تتعدد طرق عملها منها الفول بالزيت والليمون والفول بالطماطم والفول بالبيض، ويعد طاجن الفول بالبيض من الأكلات المحببة لدى الكثير وبسعر ليس مكلف، كما أنه يحتوي على قيم غذائية عالية لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمله من خلال مقالنا هذا.

طريقة عمل طاجن الفول المدمس بالبيض

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بنجاح؛ حيث أنها ليست مكلفة وهى في متناول الجميع ومكوناتها متوفرة وبسيطة، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

مقدار طبق من الفول الناضج.

كمية بسيطة من البسطرمة المقطعة على حسب الرغبة.

عدد ثلاث بيضات.

عدد 2 حبة من الفلفل الحار.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

حبة من الطماطم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

مكعب مرقة دجاج.

نصف كوب من الخل الأبيض.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل طاجن الفول بالبيض بسهولة، وبمكونات متوفرة في كل مكان حيث أنه يحتوي على قيمة غذائية عالية، وهو من خلال الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به البيض، ويتم خفقه باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضع وعاء على النار ونضع به نصف كمية الزيت، وعندما يسخن نضيف إليه الثوم والطماطم المفرومة ونقلبهم جيدًا لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك يتم إضافة الخل والماء وصلصة الطماطم مع الاستمرار في التقليب، ثم نترك هذا الخليط على نار هادئة لمدة بسيطة.

بعد ذلك نقوم بإضافة مكعب المرقة والفول مع الاستمرار في التقليب، ثم نترك الخليط لمدة عشرة دقائق.

ثم يرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبا.

ومن ثم نضع باقي الكمية في وعاء على النار حتى يسخن، ونضيف إليه بعد ذلك البسطرمة ونقوم بالتقليب جيدا حتى تنضج.

ترفع البسطرمة من على النار ونضعها على خليط الفول، ونقلبه حتى يختلط المكونات مع بعضها البعض.

نحضر طاجن ونضع به خليط الفول وخليط البيض.

يتم إدخال الطاجن الفرن لمدة 10 دقائق حتى يتم النضج.

نخرج الطاجن من الفرن ونضعه في طبق التقديم.

فوائد الفول بالبيض

الفول بالبيض من الأكلات التي تحتوي على فوائد كثيرة مفيدة لجسم الإنسان، ومنها الآتي: