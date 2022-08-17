نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمعلقة كبيرة من القرفة اصنعي أشهي وألذ قرص طرية بالقرفة والسكر في المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر قرص طرية بالقرفة والسكر ، من المخبوزات التي يعشقها الكبار والصغار، وهي من المخبوزات الخفيفة التي يقبل عليها العديد من الأشخاص وتقدم بأشكال عديدة منها سادة أو بالسمسم وغيرها، وهي من الأصناف الجميلة التي تنال إعجاب الجميع، ومن الممكن تناولها مع الشاي أو الحليب على الإفطار، تتميز بمذاق طيب ورائحة ذكية وتتمتع بقوام طري وهش مثل القطن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل الأقراص الطرية بالقرفة والسكر في المنزل.

مكونات عمل قرص طرية بالقرفة والسكر

5 أكواب من الدقيق الأبيض.

معلقة كبيرة من القرفة الناعمة.

حليب للعجن.

ربع كوب من الماء.

كوب من السمن.

2 معلقة كبيرة من القشطة.

رشة من الملح.

2 معلقة كبيرة من الزبادي.

2 معلقة كبيرة سكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

للتزين:-

قرفة بودرة – سكر.

طريقة التحضير

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير قرص طرية بالقرفة والسكر وهي كالتالي:-

يتم وضع السمن علي النار حتي يذوب، ثم بعد ذلك في بولة عميقة نخلط الدقيق والملح والسكر والخميرة والقرفة ونخلطهم معاً. بعد ذلك نضيف القشطة والزبادي والماء ونعجنهم مع الدقيق، ثم نضيف السمن الذائب ونعجنهم معاً. ثم نقوم بإضافة اللبن بالتدريج مع العجن حتي نحصل علي عجينة طرية لا تلتصق باليد. بعد ذلك تغطي العجينة وتترك لتخمر ويتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة تقريباً. ثم نقسم العجينة كرات متوسطة الحجم ونبططها باليد تصبح بسمك معقول ونراعى أنها ستخمر وتعلو مره أخرى. بعد ذلك نرصها في صينية مدهونة بالزيت أو السمن ونعمل بها ثقوب خفيفة بالشوكة علي السطح، ونتركها تخمر قبل وضعها في الفرن. ثم نخلط معلقتين من القرفة مع معلقتين من السكر والسمسم ونرشهم علي السطح، ونضعها في الفرن المسخن سابقاً نتركها تنضج تماماً.

نصائح مهمة لنجاح المخبوزات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي بعض النصائح المهمة لنجاح الكيك وهي كالاتي:-