نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم جليسوليد المبهر لتبيض الوجه وشد التجاعيد وازالة التصبغات والبقع من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم جليسوليد لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة ، الوجه من أكثر المناطق التي تتعرض لجميع عوامل الجو سواء درجة الحرارة الشديدة والأتربة والرطوبة وغيرها من العوامل التي نتعرض لها يوميا وينتج عن هذه العوامل تحويل لون البشرة من الفاتحة إلى الداكنة وعندما تنظر البنت لنفسها يصيبها نوع من الدهشة والاستغراب ولكن لا تقلقي نحن سوف نقدم لكم وصفة باستخدام كريم جليسوليد الرائع في تفتيح البشرة والتخلص من المشاكل التي تواجه جميع النساء في مختلف الأعمار، لمعرفة المكونات وطريقة تحضير الوصفة يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة التفتيح باستخدام كريم جليسوليد

دائما تسعى النساء للبحث عن الجديد في عالم الجمال وعلى الرغم من وجود الكثير من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة إلا أنها سوف تؤثر على البشرة بالضرر، ولكن هذه الوصفة تعمل على نضارة البشرة والتخلص من البقع الداكنة أو الاسمرار الذي يجعل البشرة باهتة وتجعل الشكل العام غير لائق بالمرة وتضطر النساء إلى استخدام أي منتج لكي تعيد اللون الطبيعي إلى بشرتها ولكن معنا لا تبحثي كثيرا نحن سوف نقدم لكم مكونات كريم رائع وهائل في تفتيح لون البشرة، المكونات سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقتا طويلا في التحضير، وتتلخص المكونات في:

ملعقة كبيرة من كريم الجليسوليد.

ملعقة كبيرة من النشا.

عدد 2 كبسولة من فيتامين ه‍.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ماء ورد.

خطوات تحضير واستخدام كريم الجليسوليد في تفتيح البشرة

عرضنا أمام حضراتكم كل المكونات التي تستخدم في وصفة اليوم ولو تأملت قليلا في المكونات تجدها أنها مفيدة جدا للبشرة وتغذي للبشرة بمعنى أنك لو لم تعاني من أي مشكلة في البشرة ويمكنك استخدام هذه الوصفة للوقاية ونضارة البشرة، وتتلخص الخطوات في: