نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ألذ وأشهي سلطة باذنجان بالفرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد سلطة الباذنجان بالفرن ، من أفضل وألذ أنواع السلطات التي يمكنك إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة وصحية، وتتميز بسهولة وسرعة تحضيرها لأنها لا تحتاج إلي أي وقت أو مجهود عند تحضيرها، يعشقها الكثير من الأشخاص لمذاقها الطيب ورائحتها الذكية، هي تحتوي علي مجموعة من الخضروات الغنية بالمعادن والفيتامينات اللازمة للجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل سلطة الباذنجان بالفرن.

مكونات عمل سلطة الباذنجان بالفرن

حبة من الفلفل الأخضر الحلو كبيرة الحجم.

1 حبة باذنجان رومي كبيرة.

حبة من الطماطم كبيرة الحجم.

4 فصوص ثوم كبيرة الحجم بقشرتها.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 معلقة صغيرة ملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل أبيض.

طريقة شواء الخضروات

من هنا سوف نقدم طريقة شواء الخضار وهي كالتالي:-

يسخن الفرن علي درجة حرارة 250 مئوية، ثم نقوم بثقب حبة الباذنجان عدة مرات بأطراف الشوكة الكبيرة. ثم توضع علي صينية فرن صغيرة الحجم، ثم توضع الصينية علي الرف الثاني من أسفل الفرن وتترك لمدة 10 دقائق. بعد ذلك ترص حبة الطماطم والفلفل الأخضر إلي جانب حبة الباذنجان في الصينية. ثم تترك لمدة 10 دقائق أخرى أو حتي تشوى الخضروات ولكن دون أن تحترق قشرتها. بعد ذلك ترص حبات الثوم في صينية الباذنجان، وتترك لمدة 5 دقائق أخرى أو حتي تشوى الخضروات جيداً وتلين حبات الثوم من الداخل. ثم تخرج الصينية من الفرن، وتترك جانباً حتي تبرد تماماً.

طريقة تحضير سلطة الباذنجان بالفرن

سوف نقدم إليكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير هذه السلطة اللذيذة وهي كالاتي:-

يتم تقشير حبة الباذنجان وتهرس قليلاً بالهراسة اليدوية في وعاء عميق.

ثم تقشر حبة الطماطم والفلفل الأخضر وتقطع إلي مكعبات صغيرة، ثم تضاف إلي الباذنجان.

بعد ذلك يضغط علي حبات الثوم بإصبعي اليد لتخرج الفصوص من قشرتها أشبه بالمعجون وتضاف إلي الوعاء.

ثم يضاف عصير الليمون والملح والفلفل الأبيض إلي الباذنجان وتهرس المكونات جيداً بالهراسة اليدوية حتي تمتزج تماماً معاً.

ثم يسكب الخليط في صحن التقديم ويوزع عليه زيت الزيتون ويقدم مع شرائح الخبز المحمصة.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-