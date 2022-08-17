نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحل السحري وصفة كريم بانثينول لتنعيم الشعر بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من البنات والسيدات من الشعر الخشن والمجعد ويرغبن في الحصول على شعر قوي ولامع، ومن الأسباب التي تعمل على تقصف الشعر وجعله خشن هو استخدام مصففات الشعر الكهربائية وكذلك الذهاب إلى صالونات التجميل التي تقوم بعمل كيراتين يضر الشعر، ويعد كريم البانثينول من أفضل أنواع الكريمات التي تستخدم في الوصفات وتعمل على تنعيم الشعر. مقادير عمل وصفة كريم بانثينول لتنعيم الشعر علبة من كريم بانثينول

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجاجوبا

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الأفوكادو

ملعقة واحدة كبيرة من زبدة الشيا الذائبة

ملعقة واحدة كبيرة من زيت فيتامين E

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الجلسرين

ملعقة واحدة كبيرة من زيت الأرجان طريقة عمل وصفة كريم بانثينول لتنعيم الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به كريم البانثينول وزيت الجاجوبا وزيت الجلسرين وزيت الأفوكادو وزيت فيتامين E وزيت الأرجان وزبدة الشيا الذائبة ونقوم بتقليبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط قوامه كريمي.

ثم نبدأ في توزيع الخليط على الشعر بكميات متساوية ونقوم بتغطية الشعر جيدا بكيس بلاستيك ونلفه بفوطة دافئة ونتركه لمدة ساعة.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر والشامبو والبلسم المناسب ونقوم بتصفيفه ونتركه حتى يجف تماما.

يفضل تكرار هذا الخليط مرة كل أسبوع حتى نحصل على أفضل نتائج. مقادير عمل خلطة كريم البانثينول لفرد الشعر ملعقة واحدة من محلول البانثينول

ملعقة واحدة من زيت السمسم

ملعقة واحدة من زيت الأرغان

ملعقة واحدة من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة من زبدة الشيا

ملعقة واحدة من زيت اللوز الحلو طريقة عمل خلطة كريم البانثينول لفرد الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به محلول البانثينول وزبدة الشيا وزيت اللوز الحلو وزيت السمسم وزيت جوز الهند وزيت الأرغان ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر الجاف بالتساوي ونغطي الشعر بكيس من البلاستيك.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيدا والشامبو والبلسم المناسب ونمشطه ونتركه حتى يجف. فوائد كريم البانثينول يعمل كريم بانثينول على تقوية بصيلات الشعر ويعمل على منع تقصفه.

يقوم البانثينول بتغليف جذور الشعر ويعمل على زيادة لمعانه ويحتوي على حمض البانتوثنيك المهم لنمو الشعر.

يقوم البانثينول بتحسين مرونة الشعر وحمايته من عوامل البيئة الضارة.

يستخدم البانثينول كملطف ومرطب ومضاد للتهيج ويساعد على عدم فقد الماء.

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