نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لمكافحة التجاعيد وتبييض الوجه والرقبة واخفاء البقع الداكنة والندوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الوجه سريعا هذا ما ترغب الكثير من السيدات والفتيات بالوصول إليه، مع ظهور بعض البقع الداكنة والندوب على البشرة التي تعد من أكبر المشاكل التي تواجهها الكثيرين نتيجة استخدام الكريمات والميكاب لفترات طويلة، ولذلك اليوم نقدم لكل زوارنا الكرام وصفات طبيعية تعمل على تفتيح وتوحيد لون البشرة، كما تساعد على نضارة وصفاء البشرة.

تعتبر افضل الطرق التي يتم اتباعها للتخلص من بقع الوجه والندوب هي الخلطات الطبيعية التي تعمل بقوتها الفعالة في علاج مشاكل البشرة جميعها، وذلك عكس المستحضرات التجميلية التي تباع وتحتوي على مواظ كيميائية ضارة في حالة استخدامها لفترة طويلة، بينما تساعد الوصفات الطبيعة على تفتيح البشرة سريعا بدون اثار جانبية لها.

وصفات طبيعية لتبييض الوجه

من ضمن الوصفات الطبيعية التي تبييض الوجه والرقبة هي وصفة النشا والحليب هذان المكونان من أكثر ما يساعد في تفتيح البشرة، فمع دمج ملعقتان من الحليب السائل مع ملعقتان من النشا جيدا، ثم يوزع المزيج على الوجه باستخدام قطعة قطن نظيفة، ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر، ينبغي اتباع الخلطة مرة من كل أسبوع.

وصفة الزبادي مع عصير الليمون لتبييض الوجه في يومين

تساعد الزبادي على تفتيح البشرة، كما يلعب الليمون دوراً هاماً في تنظيف البشرة وتقليل حب الشبتب وإخفاء البثور، من خلال مزج ملعقتان من عصير الليمون مع معلقة من الزبادي ثم توضع الخلطة على الوجه والرقبة وتترك لمدة15 دقيقة حتي تجف تماما ثم يشطف الوجع بالماء الفاتر، تكرر الوصفة مرتين من كل أسبوع للوصول للنتيجة الرغوبة.

ماسك النشا والكركم لتبييض الوجه سريعا

مع خليط الكركم والنشا ستحصلين على بشرة بيضاء والتخلص تماما من مشاكل البشرة حيث تعتبر تلك الوصفة من الحلول السريعة في تبييض الوجه والرقبة واليدين، عليكي بخلط كميات متساوية من مسحوب الكركم مع النشا مع عصير الليمون، ثم تطبق على الوجه مع التدليك ويترك القناع حتي مرور نصف ساعة لكي يجف من ثم يشطف الوجه بالماء الدافيء، تكرر العملية مرة من كل أسبوع.

خليط الليمون مع النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

عند خلط ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من النشا ويضاف عليهم ملعقة من ماء الورد، ثم يوزع على البشرة ويترك من بين ساعة لساعتين ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، ينبغي الحفاظ على تكرار الوصفة مرة من كل أسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

الزنجبيل لمكافحة التجاعيد من الوجه

يعد الزنجبيل من الطرق الطبيعية التي تساعد في مكافحة ظهور التجاعيد المبكرة من الوجه والجبهة، وبالطبع ذلك بفضل خصائصه التي لا حصر لها وتلعب دورا هام في تغذية البشرة بعمق، فضلا على الفيتامينات التي يحتويها لتجعل البشرة اكثر حيوية واشراقا ونعومه، يمكن تطبيق مطحون الزنجبيل على البشرة أو تناول كوب يوميا.

الجلسرين لتفتيح البشرة

يعتبر الجلسرين من المواد الفعالة التي تستخدم في الكثير من المستحضرات التجميلية المخصصة في تفتيح البشرة كونه يلعب دورا هام في ترطيب البشرة والجلد بعمق، بجانب جعل البشرة أكثر حيوية ونضارة، فما عليكي سيدتي غير توزيع يوميا نصف ماعقة من الجلسرين وستلاحظين نتيجة سريعة من اوى استعمال.

زيت الخروع لتقليل ظهور التجاعيد من على الوجه

تعتبر وصفة زيت الخروع أكثر الوصفات فعالية في تأخير عملية ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر على الوجه خاصة في منطقة الجبهة وتحت العينين، وذلك يرجع بفضل خصائص زيت الخروع الطبيعية والمذهل. في زيادة نضارة البشرة، ومن أجل نتيجة واضحة عليكي بالمواظبة يوميا بتوزيع نصف ملعقة او بعضالفطرات من زيت الخروع على الوجه مع حركات دائرية رقيقة.

تعتبر الوصفات الطبيعية أفضل ما يمكن اتباعه من أجل علاج مشاكل البشرة المتعددة، ومن ضمن علاجات البشرة من الصبغات والنمش يمكن استعمال اللينون فهو من افضل المكونات الطبيعية التي تعالج البشرة من جميع المشاكل، ومن أجل الحصول على بشرة حيوية عليكي يوميا بتوزع قطرات من عصير الليمون على البشرة وسترين نتيجة مبهرة.