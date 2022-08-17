نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي لفائف الزبدة ألذ أنواع الفطائر بقوام هش كالقطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة لفائف الزبدة ، من المخبوزات الهشة والطرية التي يتم تحضيرها باستخدام مكونات سهلة وبسيطة جداً وتعتبر من المكونات الغير مكلفة، تقدم مدهون من الداخل باستخدام الزبدة، وتعد هي من أشهي الفطائر التي تقدم في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها في أوقات أخرى مع كوب من الشاي أو الحليب، أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء بجانب الجبن والعسل حسب الرغبة والذوق فهي وجبة شهية ومغذية جداً، وتتميز بقوام طري جداً وهش من الداخل كالقطن أما بالنسبة لطريقة تحضيرها فهي بسيطة وسهلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل لفائف الزبدة بطريقة سهلة وبسيطة.

مكونات عمل لفائف الزبدة بالمنزل

تتكون لفائف الزبدة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

6 أكواب من الطحين.

للوجه

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

للفرد العجين

زبدة.

طريقة التحضير

في وعاء كبير نضيف الحليب والماء والسكر ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات حتي يذوب السكر. ثم نغطى الخليط ويترك لمدة خمس دقائق حتي يتفاعل. نقوم بإضافة الزيت والملح ونخلط المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق. ثم نعجن المكونات باليد حتي لمدة من 5 إلي 4 دقائق حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية غير لاصقة باليد. نعطى العجينة ثم تترك لمدة نصف ساعة، حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة التشكيل