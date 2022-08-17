اصنعي لفائف الزبدة ألذ أنواع الفطائر بقوام هش كالقطن

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عمر شويل - جدة لفائف الزبدة ، من المخبوزات الهشة والطرية التي يتم تحضيرها باستخدام مكونات سهلة وبسيطة جداً وتعتبر من المكونات الغير مكلفة، تقدم مدهون من الداخل باستخدام الزبدة، وتعد هي من أشهي الفطائر التي تقدم في وجبة الإفطار أو يمكن تقديمها في أوقات أخرى مع كوب من الشاي أو الحليب، أو يمكن تقديمها في وجبة العشاء بجانب الجبن والعسل حسب الرغبة والذوق فهي وجبة شهية ومغذية جداً، وتتميز بقوام طري جداً وهش من الداخل كالقطن أما بالنسبة لطريقة تحضيرها فهي بسيطة وسهلة جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل لفائف الزبدة بطريقة سهلة وبسيطة.
مكونات عمل لفائف الزبدة بالمنزل
تتكون لفائف الزبدة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- كوب من الحليب الدافئ.
- كوب من الماء الدافئ
- ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 6 أكواب من الطحين.
للوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
للفرد العجين
- زبدة.
طريقة التحضير
- في وعاء كبير نضيف الحليب والماء والسكر ثم نضيف الخميرة ونقلب المكونات حتي يذوب السكر.
- ثم نغطى الخليط ويترك لمدة خمس دقائق حتي يتفاعل.
- نقوم بإضافة الزيت والملح ونخلط المكونات جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب المكونات بالملعقة حتي يختفي الدقيق.
- ثم نعجن المكونات باليد حتي لمدة من 5 إلي 4 دقائق حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية غير لاصقة باليد.
- نعطى العجينة ثم تترك لمدة نصف ساعة، حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.
طريقة التشكيل
- نقوم بجمع العجينة باليد حتي نخرج الهواء منها ثم تجمع على شكل كرة.
- ثم على سطح مرشوش بالدقيق نقوم بتقسيم العجينة إلي حوالي عشر قطع متوسطة الحجم.
- بعد ذلك نكور كل قطعة على شكل كرة صغيرة ثم ندهن صينية بالزيت، ثم ترص الكرات بداخلها ثم ندهن وجه الكرات بالزيت.
- ثم نغطي الكرات ونتركها لكي ترتاح لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بفرد كل كرة على سطح أملس باليد على شكل دائرة بسمك رقيق.
- ثم ندهنها بملعقة صغيرة من الزبدة ثم نقوم بثني طرفي العجينة إلي الداخل ثم ندهنها الأطراف بالزبدة ثم نلف العجينة على شكل رول.
- نكرر نفس الخطوات مع باقي كرات العجين، ثم ترص داخل صينية مبطنة بورق الزبدة ثم نغطى الصينية ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.
- ثم نقوم بخفق صفار البيض مع الفانيليا ثم ندهن وجه الفطائر بصفار البيض باستخدام فرشاة.
- ثم نقوم بعمل خطوط على وجه كل قطعة باستخدام السكين، ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 190 درجة مئوية.
- نتركها داخل الفرن حتي تحصل على اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونغطيها لمدة خمس دقائق ثم تقدم بالهنا والشفا.
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