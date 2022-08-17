نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة خيالية فعالة لتبييض الوجه والرقبة وإزالة الأسمرار والجلد الميت لوجه صافي مثل ملكات الجمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد فى محلات لوازم مستحضرات التجميل وفى الصيدليات وفى الأسواق منتجات للتفتيح والتبييض مثل الكريمات والماسكات الكثيرة والمختلفة الأشكال والأنواع، ومنها منتجات محلية يتم الإقتصاد من موادها فيكون ليس لها أى تأثير أو مفعول للبشرة، ومنها منتجات مستوردة تباع بأسعار مرتفعة جدا لا يستطيع البعض شرائها، وغير هذا تحتوى على مواد كيميائية تسبب فى إزالة الطبقة السطحية من الجلد وبالتالى يزيد من إسمرار الوجه وتزيد من ظهور البقع والتصبغات الداكنة وتعمل على ظهور الهالات السوداء وتكثر من ظهور التجاعيد، ولذلك سوف نشرح إليكى خطوة بخطوة مكونات وطريقة عمل خلطة خيالية لتبييض الوجه والرقبة والتى تتكون من عناصر طبيعية تتوافر فى المنزل بأسعار بسيطة تناسب أى شخص وتتمثل فى عصير الخيار وعصير البرتقال وزيت الألوفيرا والزبادى ودقيق الشوفان فهذه الوصفة تساعد الوجه في الحصول على بشرة مثالية وصافية لأنها تزيل كل السواد وتخلص الوجه من الهالات السوداء، وتخلص هذه الوصفة من كل البقع والتصبغات الغامقة من الوجه والرقبة، وتقلل من ظهور التجاعيد وكرمشة الجلد والخطوط البيضاء فهى وصفة آمنه جدا على جميع أنواع البشرة لأنها مجربة وأثبتت فاعليتها بجدارة.

تبحث كل فتاة وإمرأة عن الخلطة الطبيعية المدهشة التي تكون قادرة على تبييض الوجه والرقبة بطريقة لا تسبب للبشرة أي ضرر، فهذه الخلطة تحتوي على مكونات طبيعية توجد في أي منزل وتكون غير مكلفة وبجانب هذا فهي تعطينا النتيجة المطلوبة في أسرع وقت ويكون لها تأثير إيجابي يدوم لفترة طويلة ونتيجة هذه الخلطة تظهر في خلال أسبوعين.

إليكى مكونات خلطة خيالية لتبييض الوجه والرقبة

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من عصير الخيار

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير البرتقال

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الألوفيرا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من دقيق الأرز

طريقة عمل خلطة خيالية التبييض الوجه والرقبة