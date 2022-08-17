نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري ببساطة الكيكة الإسفنجية بدون بيض اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
عمر شويل - جدة الكيكة الإسفنجية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن عملها بدون بيض وتصبح هشة ولذيذة، وتعتبر من الحلويات الهشة اللذيذة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات على مائدة الإفطار أو كوجبة إضافية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة بدون بيض في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض
تتكون الكيكة الإسفنجية بدون بيض اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- ٤ أكواب من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- ٤٢٠ جرام من السكر.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ٢ كوب من الحليب.
- مقدار ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة والهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- نقوم أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها حتى تسخن جيداً ثم نقوم بتحضير قالب الكيك وندهنه بالزبدة ونرش عليها القليل من الدقيق.
- ثم نقوم بتحضير إناء آخر ونضع به الزبدة ثم نضيف السكر ونخفق المكونات جيداً حتي الحصول على خليط متجانس وكريمي.
- نضيف بعد ذلك الفانيليا ونقلب ثم تحضير إناء ونضع به الحليب وخل التفاح وتقبلهم جيداً ثم نضيف على الخليط السابق.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق الي الخليط ونخفق المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس وكريمي وخالي من الكلاكيع.
- نسكب الخليط في القالب وتدخله في الفرن ونتركه على درجة حرارة متوسطة ونتركها لمدة ساعة حتي تنضج جيداً.
- لاختبار نضوج الكيك يمكن ادخال عود خشبي في منتصف الكيكة ثم نخرجه إذا كان نظيف كده تكون الكيكة نضجت.
- نخرج القالب ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نقلبه في طبق التقديم وتقطيعها وتقديمها بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي.
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