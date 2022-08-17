حضري ببساطة الكيكة الإسفنجية بدون بيض اللذيذة في المنزل بكل سهولة

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عمر شويل - جدة الكيكة الإسفنجية ، تعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحب تناولها الكثير من الأشخاص ويمكن عملها بدون بيض وتصبح هشة ولذيذة، وتعتبر من الحلويات الهشة اللذيذة التي يمكن تقديمها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها من المشروبات على مائدة الإفطار أو كوجبة إضافية، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة بدون بيض في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيكة الإسفنجية بدون بيض

تتكون الكيكة الإسفنجية بدون بيض اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

٤ أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

٤٢٠ جرام من السكر.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

٢ كوب من الحليب.

مقدار ٢ ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الإسفنجية اللذيذة والهشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-