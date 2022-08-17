نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة طبيعية فعالة 100% لتكثيف الرموش والحواجب وعلاج التساقط بسرعة الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحتاج الرموش والحواجب إلى الإهتمام مثل الإهتمام بالبشرة تماما لأن الرموش والحواجب لا تقل أهمية عن الإعتناء بالبشرة لذلك سوف نقدم إليكي وصفة تتكون من مواد طبيعية وآمنه حتى تعتنى بالرموش والحواجب، والتى تتكون من زيت اللوز وزيت الخروع والحليب والزبادى وعصير الليمون والنشا والفازلين فهذه الوصفة عند مزجها تساعد على تكثيف الحواجب والرموش، وتعمل على تطويل الرموش وتعمل أيضا على ملئ فراغات شعر الحواحب فيجب أن تبتعدى عن إستخدام كل المستحضرات الصناعية والتى تحتوى على المواد الكيميائية الضارة مثل إستخدام الماسكرا وإستخدام قلم الحواجب فكل هذا يسبب فى تساقط شعر الرموش وشعر الحواجب وبالتالى يعطى منظر للوجه غير جمالى ويسبب الإزعاج والشعور بعدم الراحة وغير هذا تباع هذه المنتجات بتكلفة عالية وهذه المستحضرات يتم الإقتصاد من مكوناتها فتصبح غير فعالة، ويمكن أن تسبب حساسية والتهابات فى الجلد، ومنهم من يستخدم صبغات لصبغ الحواجب بألوان كيميائية تسبب فى فراغات فى الشعر، ولكن هذه الوصفة الطبيعية التى سوف نعرصها فيما يلى تحتوى على مجموعة زيوت أصلها من الطبيعية تحافظ على شعر الرموش والحواجب وتساعد على ترطيبها وبالتالى تزيد من أنوثة وجمال المرأة.

نجد معظم الفتيات يلجأون إلى إستعمال مستحضرات التجميل لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب فهي تكون ضارة جدا ويكون لها دور كبير جدا في تساقط شعر الحواجب والرموش أيضا، لذلك يمكننا أن نلجأ إلى إستعمال الوصفات الطبيعية فهذه الوصفات تتكون من عدة زيوت طبيعية تكون قادرة على تكثيفها وتطويلها في وقت سريع وبدون ضرر.

إليكى مكونات وصفة طبيعية للرموش والحواجب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الخروع

نصف ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الزبادى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت السمسم

عبوة مناسبة

فرشاة ناعمة

طريقة عمل وصفة طبيعية للرموش والحواجب