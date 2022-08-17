نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والقهوة الحل النهائي والسحري لتفتيح البشرة والقضاء على الكلف في المقال التالي
عمر شويل - جدة ماسك النشا والقهوة من الوصفات التي تفيد في علاج الكلف والاسمرار الناتج عن التعرض للشمس، وتعتبر القهوة من المواد الطبيعية الفعالة في القضاء على معظم مشاكل البشرة لأنها غنية بمضادات الأكسدة المهمة، ومن أهم أسباب البقع الداكنة التعرض للشمس وخصوصاً في الصيف، كما أن الحمل وتناول حبوب تنظيم النسل (منع الحمل) ومرض السكر والتقدم في السن يزيد التصبغات الجلدية، وكل هذه العوامل تؤدي لنقص فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى في الجسم مما يسبب ظهور البقع الداكنة في الجلد، ولزيادة مستويات مضادات الأكسدة في الجسم يجب تناول الخضروات والفواكه الطازجة، وتناول الأطعمة الغنية بالزنك، وتقليل تناول السكر، وتجنب التعرض للشمس وقت الظهيرة، كما أن الاستخدام الموضعي لماسك النشا والقهوة يساعد في التخلص من هذه التصبغات، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة عمل ماسك النشا والقهوة للتخلص من الكلف.
مكونات ماسك النشا والقهوة
- 2 ملعقة كبيرة شوفان مطحون.
- ملعقة كبيرة نشا.
- ملعقة كبيرة قهوة.
- ملعقة كبيرة حليب بودرة.
- ربع كوب من ماء البطاطس أو صفار بيضة.
طريقة التحضير
- نقوم ببشر ثمرة بطاطس بعد تقشيرها للحصول على ماء البطاطس.
- نخلط ملعقتين من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من الحليب البودرة، وملعقة كبيرة من النشا، وملعقة كبيرة من القهوة.
- نضيف ربع كوب من ماء البطاطس على المكونات مع التقليب المستمر حتى تمتزج مع بعضها (يمكنك استخدام صفار بيضة بدلاً من ماء البطاطس).
- ثم نوزع الخليط على الوجه والأماكن الموجود بها الكلف، ونترك الماسك على الوجه حتى يجف.
- ندلك البشرة بحركات دائرية للتخلص من خلايا الجلد الميت، ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.
- يستخدم الماسك يومياً للتخلص من الكلف والبقع الداكنة، وسوف تلاحظين تفتيح ملحوظ لبشرتك مع الاستعمال المتكرر.
فوائد القهوة للبشرة
تدخل القهوة في كثير من وصفات العناية بالبشرة لفوائدها المتعددة لصحة الجلد، ومن أهمها ما يلي:
- تحتوي القهوة على مضادات أكسدة مهمة تحمي البشرة من تأثير أشعة الشمس.
- استخدام القهوة في وصفات العناية بالبشرة يقضي على البقع الداكنة والاسمرار الذي ينتج عن التعرض للشمس.
- استخدام القهوة موضعياً على أماكن تواجد السيلوليت يخفف منه لأنها تعزز مرونة الجلد وتشد البشرة.
- تساعد على معالجة الهالات السوداء والانتفاخات حول العينين.
- تعمل القهوة كمقشر للبشرة يساعد على تنظيف المسام والتخلص من الجلد الميت.
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