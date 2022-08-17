ابهري كل من حولك.. وصفة النشا والليمون لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة 10 درجات من أول استخدام فيديو

انت الان تتابع خبر ابهري كل من حولك.. وصفة النشا والليمون لتفتيح وتبييض الوجه والرقبة 10 درجات من أول استخدام فيديووالان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كريم النشا والليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء فهو رائع في تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء نهائياً، كما يعمل على تدفق الدم للبشرة مما يزيدها نضارة وحيوية ونعومة غير عادية، ويزيل البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء نهائياً، كما يمكن استخدامه لإزالة رائحة العرق وتفتيح الابط بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بشكل مبهر يجعل الناس يتحدثون عن جمال ونعومة بشرتك

فنجان من عصير الليمون. ثلاث ملاعق من ماء الورد. فنجان صغير من الماء. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون العجيب للقضاء علي التجاعيد وتبييض البشرة بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والماء العادي، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً ويصبح مثل الحليب.

نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام.

ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يصبح دافئ. بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً.

نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ثم نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم مباشرة ويتم غسله في الصباح الباكر.

المداومة على استخدام الكريم يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وحيوية.

فوائد كريم النشا والليمون للبشرة يحتوي الكريم على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يتميز الكريم بالزيوت الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتحميها من الجفاف.

كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة نهائياً.

يزيد من جمال وجاذبية البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً. يساهم في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً من البشرة ويجدد الخلايا الميتة.

يتغلغل داخل المسام الواسعة بشكل رائع مما يساعد على إخراج الدهون المتراكمة داخلها.

كما يمنح البشرة مظهر جمالي رائع ويجدد الخلايا الميتة ويزيل علامات تقدم السن.

طريقة صنع ماسك النشا والزبادي لتبييض البشرة نقوم بإحضار طبق صغير ونضع به ملعقة صغيرة من الزبادي، وملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ملعقة صغيرة من عصير الليمون ونخلط جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً مع بعض.

ندهن الوجه كل يوم قبل النوم بالخليط ويترك لمدة 25 دقيقة حتى يجف، ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد.

يفضل استخدام الماسك على البشرة كل يوم حتى نحافظ على نضارتها وجمالها وجعلها تبدو مثل ملكات الجمال

!ماسك النشا والليمون لتفتيح البشرة سوف نتعرف على طريقة تحضير الكريم بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر طبق ونضع به ملعقة كبيرة عصير الليمون، وملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم مع بعض.

نقوم بدهن الوجه بالماسك ثلاث مرات في الأسبوع ويترك لمدة عشرين دقيقة ويتم غسل البشرة بالماء البارد.

يفضل وضع الماسك على الوجه بشكل منتظم حتى نجعل البشرة جميلة ونضرة طول العمر

ماسك النشا والعسل لتبييض البشرة نقوم بخلط ملعقة من النشا مع ملعقة من الزبادي، وملعقة من الليمون ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي ويترك لمدة عشرين دقيقة حتى يجف.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق بنفسك على بشرتك.

يفضل وضع الماسك على الوجه بشكل منتظم حتى نجعل البشرة نظيفة وناصعة البياض.