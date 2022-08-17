طريقة عمل روج الشفايف في البيت باللون الأحمر الوردي هيرطب الشفايف بلون يدوم 24 ساعة

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عمر شويل - جدة تولي المرأة اهتمامًا كبيرًا بجمالها وما يبرزه مثل المكياج بكافة أنواعه وتفاصيله المختلفة وبالتحديد أحمر الشفاه أو الروج لأنه يبرز ملامح المرأة ويجعلها مميزة وتجذب الانتباه لها لذلك السبب يجب اختيار لون روج مناسب للون البشرة والشفاه ويبرز الجمال بطريقة هادئة وليست صارخة ونظرًا لأننا نواجه صعوبة في معظم الأوقات في شراء روج سعره مناسب وبمكونات مفيدة للشفاه نعرفكم على طريقة صنع روج شفايف وردي في المنزلي هادئ وبسيط وجذاب في آن واحد.

طريقة عمل روج الشفايف في البيت باللون الأحمر الوردي

كثيرًا ما نرغب في استخدام روج للشفايف لتغير لونها ومن ناحية أخرى لإفادة الشفايف به وذلك لا يوجد سوى في الروج المحضر بمواد طبيعية خام وهذا قد لا يكون متاح في كافة أنواع الروج بل يحتاج منا إلى طريقة معينة للتحضير في المنزل بمكونات بسيطة ومفيدة في نفس الوقت للشفاه، فالكثير من النساء تقوم بصنع روج الشفايف في المنزل بكل سهولة وتستغني بذلك عن شراء روج جاهز قد يكون غالي السعر أو بجودة غير جيدة للاستفادة من الروج المنزلي المحضر بمواد طبيعية مفيدة.

كيفية تحضير روج شفايف في المنزل

لتحضير روج شفايف مثل الجاهز في المنزل ولكن بمكونات طبيعية يتم تحضير المكونات الآتية:

فازلين: ملعقة حجمها كبير.

بنجر: ثمرة واحدة تكون منزوعة القشر.

ماء: حسب الحاجة للخلط.

خطوات التحضير