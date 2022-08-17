نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى جوز الهند بالشوكولاتة بدون حليب مكثف في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلوى جوز الهند بالشوكولاتة من الحلويات التي تتميز بشكل ومذاق رائع، وهى سهلة وسريعة التحضير ولا نحتاج لتحضيرها حليب مكثف محلى ولا أي مكونات مكلفة، وتتميز بمكوناتها المفيدة فهي تحتوي على الحليب الغني بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان، كما تحتوى على جوز الهند الغني بالعديد من الفوائد لصحة الجسم وأيضاً الشوكولاتة التي تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر بديل جيد للحلويات الجاهزة التي يقبل الأطفال على شرائها بكثرة، والتي قد تسبب بعض المشاكل الصحية مع كثرة استهلاكها، كما يمكنك تحضير الحلوى في المناسبات لضيوفك فهي سوف تنال إعجابهم لمذاقها الرائع وشكلها المميز، ولكل عشاق جوز الهند والشوكولاتة سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل حلوى جوز الهند بالشوكولاتة بدون حليب مكثف محلى. مكونات حلوى جوز الهند بالشوكولاتة

نحتاج لعمل الحلوى بعض المكونات البسيطة، وسنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل أصابع جوز الهند بالشوكولاتة اللذيذة بدون حليب مكثف محلى: كوب ونصف من الحليب.

3 ملاعق كبيرة من السكر أو حسب الرغبة.

كوب من جوز الهند.

للتغليف 200 جرام من الشوكولاتة. طريقة التحضير اتبعي سيدتي خطوات التحضير التالية لعمل حلوى جوز الهند اللذيذة في المنزل بطعم وشكل مميز: في إناء عميق ضعي كوب ونصف من الحليب مع 3 ملاعق كبيرة من السكر، ثم أضيفي كوب من جوز الهند. ضعي المكونات على نار هادئة مع التقليب المستمر حتى يتشرب جوز الهند الحليب تماماً. ضعي الخليط في طبق حتى يبرد ويسهل تشكيله. قومي بتقطيع كل كمية جوز الهند إلى كرات متساوية ثم شكليها لأصابع متوسطة الحجم. ضعي أصابع جوز الهند في صينية ثم أدخلي الصينية الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك ويسهل تغليفها بالشوكولاتة. نذوب كوب من الشوكولاتة على حمام بخار ساخن. نضع أصابع جوز الهند في الشوكولاتة المذابة ثم نرفعها بشوكة طعام. ثم نضع أصابع جوز الهند على ورق زبدة، وندخلها في الثلاجة لمدة 5 دقائق لتتماسك الشوكولاتة. ثم نزيل الشوكولاتة الزائدة، ويمكنك تزيينها بخطوط من الشوكولاتة السائلة على حسب الذوق ثم تقدم بألف صحة وعافية. يمكنك الاحتفاظ بالحلوى في الثلاجة داخل علبة محكمة الغلق لحين التقديم. كرات جوز الهند بالبسكويت المكونات 2 كوب بسكويت شاي مكسر.

كوب جوز هند.

كوب حليب.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

3 ملاعق كبيرة من السكر البودرة. طريقة التحضير نكسر بسكويت الشاي قطع صغيرة ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر. ثم نضيف ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت، وكوب من جوز الهند، ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر البودرة ونقلب المكونات جيداً. ثم نزود كوب من الحليب بالتدريج ونعجن باليد حتى تمتزج جميع المكونات. ثم نشكل عجينة البسكويت وجوز الهند كرات متساوية الحجم ونغلفها بجوز الهند للتزيين. ندخل كرات البسكويت الثلاجة لتتماسك وتصبح جاهزة للتقديم.

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