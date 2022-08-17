نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض لامع للعرايس… النشا للتخلص من البقع والمناطق الداكنة وسواد الإبطين والجسم كله نتيجة فوريه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم كل عروسه مقبلة على ليلة زفافها بجمال وتفتيح بشرتها وجسمها، حيث تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة اللون الغامق في منطقة الإبط بشكل خاص وكذلك بعض المناطق في الجسم، وفي الكثير من الأحيان يكلف معالجة ذلك الأمر الكثير من الأموال، ولكن توجد بعض الوصفات المنزلية التي لا تكلفك شيء قد تكون الخيار الأمثل والفعال لكي وايضًا الأمن ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية صنع كريم من النشا لتبييض منطقة الإبط والمناطق الداكنه فى الجسم

استخدام النشا في وصفه تبييض منطقة الابط

تعتبر النشا من المواد الطبيعية الجيدة والمفيدة في تقشير وتفتيح البشرة، هذا بالإضافة إلي أنها تخفف من الالتهابات التي من الممكن أن تصيب الجلد خاصة تلك التي تحدث بعد عملية إزالة الشعر، لذا يلجأ الكثيرون إلى استخدامها لما لها من نتائج مُرضية ويمكن استخدام النشا في هذه الوصفة كالآتي:

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النشا

عصير ليمون

ماء ورد

طريقة التحضير

في البداية نحضر وعاء ونضع فيه النشا ونضيف عليه عصير الليمون، ونخلط جيدًا

بعد ذلك نضيف ماء الورد شيئًا فشيئًا، للحصول على قوام كريمي لتطبيق هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

بعد ذلك نضيف ماء الورد شيئًا فشيئًا، للحصول على قوام كريمي لتطبيق هذه الوصفة اتبعي الخطوات التالية: في البداية قومي بازاله الشعر في منطقة الإبط

قومي بعد ذلك بدهن منطقة الإبط بهذا الخليط واتركيه لمدة 15 دقيقة

بعد ذلك نقوم بشطف الإبط بالماء البارد

بعد شطف الإبط بالماء، وادهني بعض من الكريم المرطب لتجنب جفاف الجلد

وصفة النشا والجلسرين لتفتيح الإبطين

لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى:

ملعقة كبيرة من النشا

ماء ورد

خيار

½ ملعقة من الجلسرين

طريقة التحضير

في البداية قومي ببشر الخيارة وتصفيتها من الماء

بعد ذلك نقوم بخلط النشا وماء الورد ونضيف إليه ماء الخيار والجلسرين، و نمزجهم جيدا للحصول على قوام كريمي متجانس، يمكن إضافة مزيد من النشا للحصول على هذا القوام

بعد الحصول على قوام كريمي متجانس، ادهني منطقة الابط بهذا الخليط واتركيه لمدة عشر دقائق، وبعدها اشطفيه بالماء البارد

يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مُرضية

خليط تقشير من السكر وزيت الزيتون

هذه الوصفة من الوصفات المنزلية الطبيعية التي يمكن للعروس أن تصنعها بمفردها في المنزل، ويمكن أن تحقق نتيجة مضمونة وفعالة في تقشير الجسم مثل المرفقين والركبتين والإبطين ومنطقة البكيني، وهذه الوصفة آمنة لا يوجد عدوى بالجلد ولا يسبب تهيجا للجلد.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة زيت زيتون.

ثلاث ملاعق كبيرة نشاء.

طريقة التحضير: