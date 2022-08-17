بكوب دقيق هتعملي 24 قطعة من بسكويت التمر الهش بيدوب دوب وطعمه خرافي

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عمر شويل - جدة بسكويت التمر من الحلويات المنتشرة بكثرة في الوطن العربي وهو مفيد للكبار والأطفال خاصة إذا تم تناوله مع كوب من الشاي بالحليب في الصباح، لأنه يمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على قيمة غذائية عالية واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر الهش في البيت بمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل بسكويت التمر الهش المكونات: كوب دقيق.

ثلث كوب زبدة أو سمنة بدرجة حرارة الغرفة.

ربع كوب سكر بودرة.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح. مكونات الحشوة: 250 جرام عجوة أو تمر مطحون.

ملعقة كبيرة سمسم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة. طريقة التحضير: أولا نقوم بتجهيز الحشوة ونضعها جانبا عن طريق مزج العجوة مع السمسم ورشة من القرفة أو نضيف ملعقة من السمنة.

على التمر المطحون والسمسم ونقلب جيدا بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف بداخله الزبدة أو السمنة مع السكر البودرة.

نخفق المكونات عدة دقائق ثم نضيف بيضة مع الفانيليا ونستمر في الخفق حتى يصبح القوام متجانس بعد ذلك نقلب مع الدقيق.

رشة من الملح والبيكنج بودر ويضاف على الخليط السابق تدريجيا مع الاستمرار في التقليب حتى تتكون عجينة ناعمة.

نترك العجينة ترتاح 20 دقيقة ثم تشكل على هيئة كرات ونضيف بداخلها القليل من الحشوة ويشكل على حسب الرغبة.

نرص البسكويت في صينية مغلفة بورق زبدة وندخله إلى فرن ساخن حتى ينضج ويأخذ اللون الذهبي ثم يترك حتى يبرد ويقدم. طريقة عمل بسكويت التمر بدون بيض أو زبدة المكونات: كوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع كوب حليب.

ربع كوب زيت ذرة.

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة. مكونات الحشوة: كوب تمر.

ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة من السمسم المحمص.

رشة فانيليا. طريقة التحضير: نعجن التمر مع الزبدة والسمسم والفانيليا جيدا ثم يترك جانبا أو يشكل على هيئة كرات صغيرة بعد ذلك نجهز وعاء.

ونضيف بداخله جميع مكونات العجينة ونعجن حتى يصبح القوام ناعم بعد ذلك نغطيها ونتركها لكي ترتاح ثم نقسم العجينة.

ونضع داخل كل كرة حشوة التمر وتشكل بقالب المعمول ثم يرص في صينية الخبز ويوضع في الفرن حتى ينضج.

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