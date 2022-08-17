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عمر شويل - جدة يجب على مرضى السكري قياس مستوى الجلوكوز في الدم بشكل مستمر من أجل السيطرة على مرضهم والسيطرة عليه. يعلم الجميع أن مرضى السكري يضطرون إلى وخز أصابعهم واختبار دمائهم، أو إدخال جهاز قياس بأنبوب صغير في جلدهم لقياس مستوى الجلوكوز في السائل الخلالي بشكل مستمر. لكن في الآونة الأخيرة، طور العلماء جهاز استشعار أدى إلى قياس غير جراحي لسكر الدم. ابقى معنا لمعرفة المزيد عن هذا المستشعر.

قياس سكر الدم دون الحاجة إلى الدم!

بدلاً من إحداث جرح في الإصبع، يقوم هذا المستشعر الحيوي الجديد بتوجيه الجلوكوز من الأوعية الدموية إلى سطح الجلد باستخدام إشارات كهربائية، ومن خلال وضع مستشعر أسطواني على ذلك الجزء من الجسم، يتم قياس مستوى السكر في الدم. يتم تشغيل جميع أجزاء هذا المستشعر الحيوي بواسطة بطارية ورقية وتبدو كوشم مؤقت.

في تجربة سريرية صغيرة، على مدار خمسة أيام، تم فحص سكر الدم لشخصين أصحاء وشخص مصاب بالسكري، وقام هذا الجهاز بقياس مستوى الجلوكوز في الدم، وكانت نتائجه مماثلة تقريبًا لنتائج اختبار الدم الإكلينيكي القياسي. كانت هذه النتائج بينما لم يبلغ أي من المرضى عن الألم وعدم الراحة.

إنه جهاز اختبار سكر الدم غير جراحي مع الحد الأدنى من التدخل الجراحي. لا يمكن لهذا الجهاز أن يكون فقط تحسينًا كبيرًا في نمط حياة الأشخاص المصابين بداء السكري، بل يمكنه أيضاً حل بعض المشكلات التي يسببها قياس نسبة السكر في الدم، مثل الألم، وتهيج الجلد، والعدوى.

حاليًا لا يوجد جهاز قياس غير جراحي متوفر في السوق

حتى الآن، كانت هناك عدة طرق للقياس غير الجراحي لسكر الدم. استهدف العديد منهم قطاع الرفاهية في السوق الصحية بدلاً من الاهتمام بصحة مرضى السكري.

إحدى الطرق الشائعة هي استخدام العرق لقياس نسبة السكر في الدم. في وقت سابق من هذا العام ، ترددت شائعات أيضًا عن أن شركة آبل تسعى للحصول على جهاز قياس جلوكوز الدم الخالي من الإبر. قد تتذكر حتى أن Google حاولت تطوير عدسة لاصقة لاكتشاف الجلوكوز في البكاء. لكن حتى الآن ، واجهت كل هذه الجهود صعوبات.

الشيء المهم هو أنه لا يوجد الكثير من الجلوكوز في الدم. عندما تقيس مستويات الجلوكوز في الدم باستخدام مادة مثل العرق ، فإن القياس لا يكون دقيقًا.

أيضًا، إذا كانت مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا، فستكون موجودة في الدموع أو اللعاب أو العرق أو البول. ولكن إذا انخفض مقدارها ، يجب عمل فجوة على الجلد لاكتشافها. حتى أنه من الممكن اختبار نسبة السكر في الدم عن طريق إحداث فجوة في أطراف الأصابع وينتهي الأمر بنتائج غير صحيحة.

إذا كان شخص ما مصابًا بمرض السكري ، فقد تكون النتائج الخاطئة لهذا الاختبار خطيرة وقد يقوم الشخص المصاب عن طريق الخطأ بحقن الأنسولين عندما لا يحتاج إليه أو لا يحقن الأنسولين عند الحاجة.

صرح أحد الباحثين في الدراسة الجديدة: تمت معايرة هذا الجهاز بشكل صحيح ويمكن أن يكون مناسبًا للمراقبة المستمرة لمستويات الجلوكوز. ومع ذلك ، كانت الدراسات التي أجريت محدودة وفي المراحل المبكرة ، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد مدى دقة وسهولة استخدام هذه القطعة.