نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة صاروخيه… فقط كوب من القهوة وتمتعي بلون شعر بنى لامع ولا في الخيال بدون كوافير في المقال التالي

عمر شويل - جدة يظهر الشعر الأبيض ويظهر معه هوس تغيير لون الشعر، وهي من الأشياء التي تسعى وراءها كل فتاة وسيدة، وكثرة استعمال الصبغات ذات المواد الكيميائية الموجودة فيها، يؤدي ذلك إلى تعرض الشعر للتلف والتساقط، وتسريع ظهور الشعر الأبيض، فإذا كنتي عزيزتي حواء ترغبين في تغير لون شعرك والتجديد من مظهرك، كل ما يلزمك هو القهوة، حيث أنها تعطي لون رائع للشعر، وكذلك آمنة على الشعر لا تسبب أضرار، وفيما يلي سوف نستعرض بعض من وصفات القهوة لصبغ الشعر في المنزل دون الحاجة للذهاب للكوافير.

صبغ الشعر باستخدام قهوة

أن استخدام القهوة لصبغ الشعر، من الأمور المفيدة للشعر حيث أن القهوة بها العديد من مضادات الاكسدة، والتي تحافظ على صحة ولمعان الشعر، ويمكن استخدام بعض المكونات مع القهوة للحصول على لون مميز للشعر، فيما يلي بعض الوصفات لتلوين وصبغ الشعر بالمكونات التالية:

صبغ الشعر بالقهوة لون بني لامع

المكونات:

2 ملعقة من القهوة

إضافة إلى1 ملعقة من الكاكاو

عللوةً على زيت سمسم

مع عصير ليمون

طريقة تحضير الصبغة:

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها للحصول على عجينة سائلة.

وزعي المزيج على الشعر واتركيه لمدة ساعه.

يغسل بعدها الشعر بالطريقة المعتادة.

صبغ الشعر بالقهوة للون بني فاتح

المكونات:

بيضه

بالإضافة إلى قهوة

وكذلك زيت زيتون

طريقة التحضير:

قومي بمزج كلا من البيض والقهوة وزيت الزيتون مع بعضهم البعض.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة نصف ساعة.

ثم يشطف الشعر بعد ذلك بالشامبو جيدا.

وصفة صبغ الشعر بالقهوة والبلسم

تعد هذه الطّريقة من الطرق المثاليّة الفعالة وآمنة، للحصول على لون بني للشعر، خاصةً أنها مناسبه للسّيدات الحوامل.

المكونات:

2 كوب من القهوة المغليّة

2 كوب من القهوة المغليّة مع1 ملعقة كبيرة من البلسم.

بالإضافة إلى 2 ملعقة كبيرة من البُنّ المطحون.

طريقة التحضير:

يتم غلي 2 كوب من القهوة، بغلْيها على الموقد، تُترك جانباً لتبرد.

ثم بعد ذلك نضيف إليه البلسم، والبُنّ المطحون، و نمزجهم جيّداً.

وبعدها يتم وضع هذا الخليط على الشعر باستخدام فرشاة الصبغة، وبعد الانتهاء من وضع وتوزيع الخليط يمشط الشعر بمشط واسع، وذلك للتأكد من التوزيع المتساوي على الشعر.

يلف الشعر جيدا ويترك لمدة 1 ساعة.

ثم يتم شطف الشعر باستخدام الماء فقط.

وللحصول على اللون المرغوب كرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

القهوة وزيت زيتون

نضع زيت الزيتون والقهوة في وعاء ونقلب الخليط جيداً، يتم تطبيقه على جميع أنحاء الشعر عن طريق تدليك شعري مستمر لمدة ربع ساعة، يوضع القناع على الشعر الرطب، يُغطى الشعر بكيس بلاستيكي أو بغطاء استحمام ويترك الخليط لمدة ساعة على الأقل اغسلي شعرك مع تكرار الخلطة سوف يتعير لون الشعر.