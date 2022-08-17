نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تبييض الوجه والرقبة في 10 دقائق وفي ثلاث خطوات فقط لنتيجة مبهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفتيح البشرة سريعا حين تبدأ البشرة بظهور بعض من البقع والندوب عليها يصبح الأمر محرجا للكثير من السيدات والفتيات وتسعي من هنا البعض إلى شراء عدد من الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة، ولكن للاسف مع المداومة عليها لفترات طويلة من الاستخدام تتسبب في زيادة حجم المشكلة، فقد تزيد من ظهور الحبوب والبقع والاسمرار وذلك نتيجة احتوائها على مواد كيميائيّة، ولذلك حضرنا اليوم بعض من الوصفات الطبيعية والآمنة تماما التي تعطيكي اخفاء للبقع وازلة الندوب والحبوب نهائيا بلا عودة، فكما نعلمأن الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل للعناية بالبشرة كونها تساعد في تغذية الجلد واعطاء البشرة حيوية ونضارة بدون آثارجانبية.

خلطة لتبيض الوجه في ربع ساعة

تبييض الوجه يحتاج إلى وصفة الليمون التي تعتبرمن اولي الوصفات المجربة والفعالة في تفتيح الوجه وذلك بالطبع يرجع إلى خصائص الليمون التي تلعب دورا هاما في ازالة البقع والنمش والندوب وتقليل الحبوب من على سطح الجلد.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من العسل.

طريقة التحضير

في وعاء يتم خلط كلا من العسل النقي مع عصير الليمون جيدا حتي تتجانس المكونات معا. نبدا بتطبيق الوصفة على الوجه ولرقبة سواء باستخدام قطعة قطن نظيف أو باصابعك وفي الحالتين عليكي بحركات دائرية رقيقة. ينبغي الانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة. يشطف الوجه بالماء الفاتر، وتكرر تلك الوصفة مرتين من كل اسبوع لنتيجة مبهرة.

خلطات تبييض مضمونة 100

من أجل الحصول على بشرة نقية بدون بقع او ندوب او عيوب حتما اتباع خلطة الزبادي التي تقوم بدورها الهام في تبييض البشرة وجعلها كبشرة الأطفال.

المكونات

ملعقة كبيرةمن الزبادي.

ملعقتان من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من النشا.

الطريقة

نقوم بخلط الثلاث المكونات السابق ذكرهم أعلاه جيدا جدا. نغمس قطعة قطن نظيفة ونبدأ بتطبيق الخليط على الوجه والرقبة واليدين. يترك الخليط حتي مرورساعة على الأقل. يشطف المزيج من على الوجه بالماء الدافي، ويفضل قبل شطف الخليطمن على الوجه نقوم بفرك الماسك حتي يزيل معه الطبقة الميتة من على الجلد التي تتسبب في اسمرار البشرة. احرصي على المواظبة لتلك العملية مرة من كل اسبوع لبياض كالثلج.

الخيار والزبادي لتفتيح البشرة

تعتبر وصفة الزبادي وللخيارمن الوصفات المذهلة التي تساعد سريعا على تصفية الوجه والزيادة من نضارته وتمنحه بياض ناصع خلال ايام.

المكونات

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من عصير الخيار.

الطريقة

نخلط الزبادي مع الخيارجيدا جدا. نوزع الخليط على الوجه مع التدليك. نترك الخليط لمدة نصف ساعة على الوجه. يشطف الوجه بالماء الدافيء، ونحرص على اتباع الوصفة مرتين او ثلاثة مز كل اسبوع.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

يمكن استخدام معجون الطماطم للحصول على بشرة نقية وحيوية، وذلك يرجع لخصائص الطماطم المذهلة التي تساعد في تفتيح الجلد والعمل سريعا على ازالة البقع الداكنة التي ترجع ظهورها للكثير من الاسباب.

المكونات

ملعقة صغيرة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون

الطريقة

علينا بخلط المكونات جميعها معا جيداوجدا حتي يتشكل خليط متجانس. نوزع الخليط عل الوجه واليدين ويترك حتي نرور نصف ساعة. نغسل الخليط بالماء الدافيء، وتكرر الوصفة يوم ورا يوم للوصول للنتيجة المطلوبة.

زيت الخروع لتفتيح سريع للوجه

يتم استخدام زيت الخروع في تفتيح البشرة سريعا الذي يحتوي على الكثير من الفوائد الخاصة للعناية للشعر والبشرة، حيث يساعد زيت الخروع في التخلص من النمش والبقع الغامقة التي تظهر نتيجة الحبوب والندوب، وذلك حين يتم تدليك الوجه يوميا بقطرات من الخروع وستجدين نتيجة مبهرة.

وصفة اليقطين المهروس لتفتيح الوجه

تعتبر وصفة اليقطين المهروس أكثر الوصفات فاعلية في تفتيح البشرة، وذلك يرجع بفضل الخصائص التي يحتويها اليقطين.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من اليقطين المهروس.

ملعقة من الحليب السائل.

ملعقة من الموز المهروس.

الطريقة

نخلط اليقطين المعروس مع الموز مع الحليب في وعاء صغير. نأخذ كمية من ااخليط ونوزعها على الوجه واليدين والرقبة. بعد الانتظار لمدة 15 دقيقة يشكف الخليط بالماء الفاتر.

تفتيح الوجه بقناع الليمون وعصير الطماطم

الطماطم من الخضار المنعمة للبشرة التي تساعد على الحصول على بشرة أكثر إشراقً، كما تحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تساهم في تنظيف مسام الجلد.

المكونات

حبة واحدة صغير من الطماطم.

قطرات من عصير ليمون.

الطريقة

اعصري الطماطم جيدا حتي يصبح لديكي معجون طماطم. أضيفي ملعقة صغيرة من عصير الليمون ، امزجيها المكونان معا جيدا. وضعي الخليط على الوجه والرقبة. اتركيه يرتاح لمدة 14 دقيقة. ثم يشطف الوجه بالماء الفاتر.

خلطة لتبييض الوجه بمهروس اليقطين

اليقطين يحتوي على الكثير من الفوائد للبشرة ولعل أهمها تبييض الوجه وجعله أكثر نضارة وحيوية، فضلاً على قدرته في التخلص من البقع والاسمرار ويوحد. لون البشرة.

المكونات:

ملعقة من مهرةس اليقطين.

ملعقة من الحليب.

الطريقة

نخلط مهروس اليقطين مع الحليب السائل في وعاء جيدا جدا. نغمس قطعة قطن نظيفة في الخليط ونمررها على الأماكن المراد تفتيحها سواء الوجه او الرقبة او اليدين. نترك الخليط نصف ساعة ثم نشطفه بالماء الفاتر.

الليمون لعلاج مشاكل البشرة

الليمون هو من افضل ما يمكن استعماله في علاج البشرة المصابة بالبقع والنمش والتصبغات، وذاك بفضل خصائصه المتعددة التي تتوغل بفعالية إلى البشرة والتخلص من النمش والبقع المتراكمة على سطحها، وبحسب التجارب الناجحة عصير الليمون لوحده يكفي لعلاج البشرة دون الحاجة لاستخدام بجانبه أي مكونات أخري، وذلك من خلال الخفاظ يوميا على توزيع قطرات من عصير الليمون وسترين الفرق بنفسك.