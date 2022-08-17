نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من الشعر وأنسي الألم نهائي وصفات الفازلين لإزالة الشعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر وصفة الفازلين من أفضل أنواع الوصفات الفعالة التي تستخدم في إزالة الشعر من الجسم تماما بدون أي ألم بدلا من استخدام الطرق التقليدية مثل استخدام الشمع أو كريمات إزالة الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية، والتي تسبب مشاكل في البشرة وتعمل على اسمرارها وتسبب بها احمرار لكن الفازلين من المكونات الطبيعية الصحية التي تعطي البشرة نعومة. مقادير عمل وصفة الفازلين واللبن لإزالة الشعر ثلاث ملاعق من الفازلين

ملعقتان من اللبن السائل

ثلاث ملاعق من الملح الأبيض طريقة عمل وصفة الفازلين واللبن لإزالة الشعر أولا نحضر وعاء ونضع به الفازلين و اللبن والملح ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نقوم بشطف المنطقة ونقوم بتجفيفها جيدا، ثم نقوم بتوزيع الخليط على البشرة بالتساوي في اتجاه نمو الشعر ونقوم بتركه لمدة ثلث ساعة حتى يجف تماما.

بعد ذلك نقوم بإزالة الشعر في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر، ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا بالماء الفاتر ونجففها ونضع لها المرطب المناسب. مقادير عمل وصفة الفازلين والكركم في المنزل نصف ملعقة من الفازلين

نصف ملعقة من الكركم

ملعقة من مسحوق الحمص

ثلاث ملاعق من اللبن السائل طريقة عمل وصفة الفازلين والكركم في المنزل أولا نحضر وعاء ونضع به مسحوق الحمص واللبن والكركم ونقلبهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم نضيف نصف ملعقة الفازلين إليهم مع التقليب جيدا مع باقي المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك نبدأ في توزيع الخليط بالتساوي في اتجاه نمو الشعر ونتركه لمدة عشر دقائق حتى يجف.

ثم نقوم بإزالة الشعر في الاتجاه المعاكس ونقوم بتنظيف البشرة من الخليط. مقادير عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم نصف ملعقة فازلين

ملعقة دقيق

ثلاث ملاعق لبن بودرة

نصف ملعقة كركم طريقة عمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر بدون ألم نحضر وعاء ونضع به اللبن والدقيق والكركم ونقلبهم ونضيف إليهم الفازلين مع التقليب.

نضع الخليط على البشرة ونتركه حتى يجف لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نغسل البشرة بالماء الدافئ.

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