نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العشر دقائق صحي وسهل ولذيذ وهتحضريه في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة بسكويت العشر دقائق يعد من الحلوى الصحية التي يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، كما يعتمد عليه الكثير في وجبة الفطور وجبة العشاء، ويمكنك أيضًا تناوله بين الوجبات علاوة على أن طريقة عمله بسيطة جدا لا تستهلك وقت كبير في عمله ولا مجهود ومكوناته موجودة في كل مكان، ويحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتوي عليه من مكونات مفيدة لجسم الإنسان، والكثير من السيدات يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا هذا طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بسهولة.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

من خلال المكونات التي نعرضها لكم الآن يتم تجهيز بسكويت العشر دقائق حيث أنها متوفرة في المنزل، وهذه المكونات بسيطة لا تكلفك الكثير من المال، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

كوب ونصف دقيق أبيض منخول خاص بالحلويات متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

كوب إلا ربع من الحليب ويجب أن يكون الحليب السائل كامل الدسم.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل بسكويت العشر دقائق بكل سهولة، ويتم عمله بقليل من الوقت وبدون أي تكاليف وبخطوات بسيطة، والخطوات هى عبارة عن التالي: