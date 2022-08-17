نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خليكي قمر 14…تخلصي من شعر الجسم كله مع تبييض فوري بمكونات طبيعية نشا وليمون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يواجه ويعاني العديد من الفتيات والنساء من مشكلة الشعر الزائد في الجسم وهي مشكلة غير بسيطة خاصةً لـ السيدات والفتيات، ولذلك تلجأ الكثير منهم إلى المستحضرات التجميلية التي تستعمل لازالة الشعر من كريمات او غيرها من المستحضرات، ولكنها لا تعطي النتيجة المرجوة بل يمكن ان تنقلب وتؤدي الي نتيجة عكسيه، كما ان هناك الكثير من الاطباء ينصحون بعمل الليزر لإزالة الشعر وهذه النتيجة قد تختلف من بشرة لأخرى، وفيما يلي الحل الأسهل والطبيعي للحصول على نفس النتيجة والمثالية، فتابعوا.

طريقة تبييض الجسم وإزالة الشعر الزائد بالنشا والليمون

سوف يتم في هذه الوصفة استخدام الليمون وذلك لاحتوائه على فيتامين سي والذي يعمل كمضاد اكسده هذا بالاضافة الي قدرته علي تغذية البشرة وتفتيحها، هذا بالاضافة الي ان النشا مكون ذو مفعول سريع في ازالة الشعر المتواجد بالجسم حيث أنه يعتبر من الوسائل الآمنة والغير مؤلمة لإزالة الشعر كما انه يساعد ايضا في تفتيح البشرة وذلك لأنه مستخلص من الذرة.

في هذه الوصفة سنكون في حاجة إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل المنازل وهي كالتالي:

اربعة ملاعق كبيرة من النشا

بياض بيضتين

ليمون

طريقة التحضير

سنحتاج الى وعاء صغير، وسيتم وضع بياض البيض مع النشا والليمون.

يتم مزج هذا الخليط جيدا الى ان يتجانس و يتماسك.

يتم مزج هذا الخليط جيدا الى ان يتجانس و يتماسك. يتم فرد هذا الخليط على الوجه والأماكن المراد ازالة الشعر منها ومن ثم يترك الى ان يجف تماماً.

عند جفاف الخليط يتم ازالته عن طريق وضع قطعه من الصوف عليه لمده دقيقه او دقيقتين من ثم ازاله القطعه في اتجاة نمو الشعر.

يتم بعد ذلك ترطيب المكان بقطنه بها ماء ورد.

وصفة النشا وزيت الزيتون لازالة الشعر

سنحتاج في تلك الوصفه إلى:

2 ملعقة من النشا

3 ملاعق من زيت الزيتون

طريقة تحضير وصفة النشا وزيت الزيتون

سوف يتم في وعاء مزج المكونات النشا وزيت الزيتون معاً الى ان تتجانس.

يوضع الخليط على الجسم لمدة تلت ساعة.

بعد أن يجف يتم فرك هذا الخليط وغسل الجسم بالماء البارد.

تلك طرق يمكن أن يتم استخدامها لإزالة الشعر بدون معاناه مع بعض المستحضرات الأخرى، كما أن هذه وصفات سوف تساعد ايضًا على تبييض تلك المناطق بدون مجهود.