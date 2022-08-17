نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وصفات هندية لفرد وتنعيم الشعر بمكونات طبيعية وفعالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات هندية لفرد وتنعيم الشعر هذا ما يبحث عنه الكثير من السيدات والفتيات، حيث أن الشعر الناعم حلم كل فتاة والوصفات الهندية من أنجح الوصفات التي تعطي نتيجة فعالة ورائعة، كما أن الوصفات الطبيعية مفيدة جدا لصحة الشعر وتعمل على تقوية بصيلة الشعر وإطالته وسرعة نموه، وذلك على عكس منتجات فرد الشعر التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وهذا لأنها على الرغم من أسعارها المبالغ فيها قد تحدث ضررا للشعر على المدى البعيد، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم أفضل الوصفات من خلال هذا المقال.

وصفات هندية لفرد وتنعيم الشعر

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل وصفة هندية فعالة لفرد الشعر وتنعيمه بشكل طبيعي، وتتمثل المكونات من التالي:

4 ملاعق كبيرة من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

عصير ليمونة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل خلطة ممتازة تعمل على نعومة الشعر وكثافته بشكل طبيعي، وهي عبارة عن ما يلي:

يتم إحضار وعاء ونضع به جميع المكونات السابقة، وذلك مع التقليب بشكل جيد حتى تتجانس المكونات.

يتم غسل الشعر جيدا قبل تطبيق الوصفة.

نضع الخليط على الشعر من الجذور إلى الأطراف، وهذا حتى يتشرب الشعر جيدا من الخليط ونتركه على الشعر لمدة عشرين دقيقة.

يتم غسل الشعر جيدا ويشطف بالماء الفاتر.

وصفة جوز الهند لتنعيم الشعر

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل هذه الوصفة بنجاح للحصول على نعومة فائقة، وتتكون هذه المكونات من التالي:

عدد 2 كوب متوسط الحجم من زيت جوز الهند.

عصير الليمون بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

مقدار 2 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

2 ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على خلطة رائعة لتنعيم الشعر وسرعة نموه، والخطوات هى كالتالي: