نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة كنتاكي وماك البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل البطاطس المقرمشة تعتبر من أكثر الطرق التي يتم البحث عنها من قبل العديد من النساء حيث تعتبر البطاطس من أكثر المقرمشات التي يتم تناولها بشكل دائم بجانب العديد من المأكولات المختلفة واليوم خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بطريقة تحضير البطاطس المقرمشة بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من المقادير السهلة للغاية حيث تعتبر هي عشق الجميع كما يمكنكم تحضير بالبطاطس بالعديد من الطرق المختلفة مثل البطاطس المقلية أو البطاطس المسلوقة أو البطاطس المطبوخة تابعوا معنا خلال السطور التالية كافة التفاصيل. طريقة عمل البطاطس المقرمشة وصفة كنتاكي بطاطس.

زيت.

مياه ساخنة.

ملح.

خل. طريقة التحضير في البداية يجب عليكم تقشير البطاطس ويتم تقطيع البطاطس بسمك واحد سم.

في قدر على النار يتم وضع المياه والملح ويتم تركها حتى الغليان.

ثم يتم إضافة الخل والبطاطس في مياه لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك يتم وضع البطاطس في مصفاة حتى يتم التخلص من المياه.

في مقلاة يتم وضع الزيت ويجب الانتظار حتى تسخن.

ثم يتم وضع البطاطس في الزيت ونتركه سبع دقائق.

ثم يتم رفع البطاطس على ورق المطبخ من أجل التخلص من الزيت. مكونات وصفة ماك بطاطس مسلوقة.

زيت.

خميرة فورية.

كمون.

بابريكا.

فلفل أسود.

ملح.

كاري.

كركم.

مياه.

بهارات البطاطس. طريقة التحضير يمكنكم تحضير البطاطس بوصفة مالك بكل سهولة من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة الآتية : أولا يتم هرس البطاطس المسلوقة ثم يتم تشكيلها حسب الرغبة.

ثانيا يتم وعاء الدقيق والخميرة والبهارات في وعاء ولكن هذا الخليط يجب أن يظل سائل.

ثالثا بعد ترك الخليط ليتخمر يجب عليكم إضافة البطاطس وغمسها في الخليط.

في مقلاة يتم وضع الزيت ويجب الانتظار حتى يسخن.

ثم يتم وضع البطاطس بعد ذلك في الزيت ونتركها لمدة سبع دقائق.

ثم يتم وضعها على ورق المطبخ من أجل التخلص من الزيت.

تعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق المميزة التي يتم تحضيرها في الفترة الأخيرة بكثرة حيث أصبحت جميع ربات البيوت ترغب في تحضير الواجبات والمقرمشات التي يتم تناولها في الخارج في المنزل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة كنتاكي وماك البطاطس المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة في منزلك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.