نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السواد هيختفي… القهوة تقضي على الهالات السوداء تحت العين من اول استعمال تبييض فوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من السيدات من ظهور الهالات السوداء حول العين وتنزعج منها الكثيرات، وذلك لكون الهالات حينها هي الدالة على مرض وشحوب الوجه وعدم النضارة، ولذلك تلجأ الكثير من النساء إلى العيادات التجميلية لعمل حقن البوتوكس لإعادة المظهر المشرق للوجه مرة أخري، ولكن في بعض الأوقات قد يؤدي حقن البوتوكس الى مشاكل كبيرة، وعبر المقال التالي نقدم لكم أفضل وصفات علاج الهالات الطبيعية، فتابعوا..

علاج الهالات السوداء بالقهوة

تتمتع القهوة بالعديد من الفوائد وذلك لأن كثير من المستحضرات التجميلية الآن تتمتع بوجود نسبة من القهوة فيها، كما أن معظم الأقنعة والماسكات التي يتم عملها للوجه والمفيدة له تصنع من القهوة لما لها من فوائد، من مزايا القهوه هي ازالتها لتجاعيد الوجه والجلد أو الخلايا الميتة وتجديد البشرة، وفيما يلي سنقوم بشرح طريقة تحضير وصفة القهوة والتي سوف تساعد في ازالة الهالات في فترة قصيرة.

وصفة الكركم والعسل والقهوة

في هذه الوصفة سيتم استخدام مكونات بسيطه وسهله ومتوفره في كل المنازل وهذه المكونات هي:

ملعقة صغيرة من القهوة

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة تحضير وصفة الكركم والعسل والقهوة

يتم مزج هذه المكونات معاً جيداً الي ان تمتزج معا.

يتم وضع هذا القناع علي الوجه لمدة ربع ساعة وعند انتهاء تلك الفترة يتم غسل الوجه بالماء البارد.

وصفة البيكربونات والقهوة

تعتبر تلك الوصفة 2×1 وذلك لأنها سوف تساعد في إزالة الهالات السوداء من الوجه، هذا بالاضافة الى انها سوف تعمل على التخلص من الرؤوس السوداء والتي نجدها مشكلة لاصحاب البشرة الدهنية.

حيث تتعرض البشرة الدهنية للأتربة والغبار وبالتالي كل ذلك يتحول إلى رؤوس سوداء وكل ذلك يحتاج إلى غسل أو مكون للتخلص من كل تلك الأتربة وفي تلك الوصفة سنكون في حاجة إلى:

ملعقة من القهوة

ملعقة من البيكربونات

نصف ملعقة من العسل

ربع ملعقة من السكر

طريقة تحضير وصفة البيكربونات والقهوة