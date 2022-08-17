وصفه يابانية.. لتطويل الشعر بسرعه الصاروخ وانبات الفراغات ووقف التساقط من أول اسبوع بطريقة طبيعية

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عمر شويل - جدة يواجه بعض الأشخاص مشكلة سقوط الشعر أو الصلع وهم في سن صغير أو حتى كبار السن، وهي مشكلة مزعجة جدًا لهم، كما أن المشكلة التي تعاني معظم النساء والفتيات هي مشكلة تقصف الشعر، ويعد الشعر من أسس جمال المرأه، حيث يكمن في مظهر شعرها وجماله، والكثير من النساء والفتيات تحاول شراء عدد هائل من المركبات أو المستحضرات الكيماوية محاولةً في زيادة طول الشعر، ولكن تلك المستحضرات لا تعطي نتيجة ملموسة للشعر، وفيما يلي سنقدم إحدى أفضل الوصفات لعلاج الصلع وتساقط الشعر، فتابعوا.
الوصفة اليابانية لعلاج مشكلة تطويل الشعر وعلاج الصلع
جميعنا يعلم أن المستحضرات أو الكريمات الكيماوية يمكن ان تنقلب بطريقة عكسيه وتسبب سقوطه، كما أن عمليات زرع الشعر تعتبر مشهورة هذه الأيام ولكنها غير امنة، لهذا السبب يلجأ كثير من الأشخاص الي الوصفات الطبيعية الآمنة والغير مضرة للشعر والتي تعطي نتائج أفضل وبسرعة، وفيما يلي سنقوم بشرح الوصفة الطبيعية اليابانية التي سوف تعمل علي تطويل الشعر وعلاج مشكلة الصلع ومن اول اسبوع.
كل ما سنكون في احتياجه لتلك الوصفة هي من مكونات طبيعية جدًا ومتوفره في كل مكان، وآمنة جدا على الشعر ولن تسبب بـ أي أضرار، وهذه المكونات كالاتي:
- أرز أبيض بمقدار ملعقة كبيرة
- ماء
- بذور حلبة بمقدار ملعقة كبيرة
- بصل أحمر حبة واحدة
- قرنفل بمقدار ملعقه كبيرة
- جوز هند بمقدار ملعقة كبيرة
طريقة تحضير الوصفة اليابانية لتطويل الشعر وعلاج الصلع
- سنكون بحاجة إلي إناء طهي الطعام، سوف يتم تقطيع البصل إلى شرائح، بعد ذلك يتم وضعها في الوعاء على النار وعليه سوف يتم وضع القرنفل وملعقة الأرز وكوب الماء والحلبة.
- وبعد اضافة كل تلك المكونات يتم تركها إلى أن تغلي لمدة قد تصل إلى عشر دقائق، بعد تلك المدة يتم إبعاد الخليط من علي النيران ويترك إلى ان يبرد.
- بعد أن يبرد الخليط يجب أن يتم استخلاص الماء ووضع زيت جوز الهند عليه.
- ومن ثم يتم تعبئتها في زجاجة، واستخدامها يكون عن طريق عمل تدليك لفروة الرأس بهذا الخليط لمدة دقيقتين الى ثلاث دقائق.
- وبعدها يتم تغطية الشعر لمدة ساعة بعد انتهاء تلك الفترة يتم غسل الفروة جيداً بشامبو او بلسم.
- لإعطاء نتيجة أفضل يتم استخدام هذه الطريقة مرتين اسبوعاً، وبالتالي سيتم ملاحظة إنبات الفروة وتطويل الشعر
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