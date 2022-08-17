نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطني وهش جدا بالعجينة السحرية لعمل أكلة البريوش لكل الوجبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكلة البريوش هي من أكثر الأكلات الشهية واللذيذة على الإطلاق، فيوجد منها البريوش الحلو و البريوش المالح، فيمكن أكلة للتحلية ويمكن أكلة للغداء أو العشاء أو الإفطار مع الجبن أو الشاي أو غيرها من الاختيارات، ويرجع أصل أكلة البريوش إلى أنها أكلة فرنسية واستخدام البريوش بدولة فرنسا بمثابة العيش العادي لدولتنا، ومن أكثر دول الوطن العربي استخدام لهذه الأكلة هي دولة الجزائر لأنها أكثر الدول تأثيرا بثقافة الدولة الفرنسية، وعلى الرغم من أن أكلة البريوش أكلة نوعاً ما دسمة لاحتوائها على كمية زبدة كبيرة إلا أنها من أشهى الأكلات وأكثرها تداولاً في بعض البلدان. مكونات أكلة البريوش ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

بيضتان.

نصف لتر حليب دافئ.

كوب من الزبدة.

ملعقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير تجهيز إناء كبير ونظيف أولاً ثم نضع فيه نصف كوب من السكر وكوب من الحليب وملعقة الخميرة ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض جيداً حتى يصلوا إلى قوام ناعم.

في إنآء آخر يتم وضع بيضه مع الفانيليا مع نصف ليمونه.

نقوم بوضع كمية الدقيق المطلوب مع باقي كمية السكر والحليب والبيكنج بودر ويتم دمجهم مع بعضهم البعض جيداً ويمكن ضربهم عن طريق اليد أو مضرب كهربائي، المهم أن يتم دمجهم جيداً ويكون قوامه ناعم.

في إناء آخر يتم خلط البيضة الأخرى وباقي الفانيليا ومقدار الزبدة ويتم دمجهم جيداً مع بعضهم البعض.

يتم دمج هذا الخليط كله مع بعضه البعض جيداً ويترك حتى يختمر جيداً يترك من ساعه إلى ساعه ونصف حتى يأخذ وقته في الاختمار.

بعد أن اختمرت العجينة يتم تشكيلها بالشكل المناسب أو كما يحب الشخص أن يشكلها حسب اهتماماته.

يتم تركها لمدة ساعة.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة هادئة في البداية ثم بعد ذلك يتم رفع درجة الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة حتى يأخذ اللون الذهبي.

بعد أن يتم تجهيز أكلة البريوش يمكن تركه حتى يبرد تماماً ثم يأكل، أو يأكل وهو سخن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطني وهش جدا بالعجينة السحرية لعمل أكلة البريوش لكل الوجبات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.