تجنب هذه المواد الغذائية من أجل تقوية جهازك المناعي..تعرف عليها

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رياض-احمد صلاح-

مواد غذائية تجنبها من أجل تقوية جهازك المناعي

خبيرة تغذية تنصح بالتخلي عن هذه المواد الغذائية لتعزيز الجهاز المناعي

ووفقاً لما ذكرته تقارير طبية نقلاً عن خبيرة التغذية الروسية، يلينا إيغناتيكوفا، فإن الإفراط في تناول أطعمة ومشروبات، مثل الحلويات والمشروبات الغازية، يقوم بإضعاف مناعة الجسم.

ونصحت الخبيرة بالتخلي تماماً عن هذه المواد، خاصة في الفترة الحالية التي تتزايد فيها نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، نظراً لأن استبعاد هذه الأطعمة والمشروبات من النظام الغذائي، يعزز منظومة مناعة الجسم.

وأوضحت إيغناتيكوفا قائلة إنه عندما يفرط المرء في تناول الحلوى أو الكعك أو البسكويت، أو يشرب المياه الغازية المحلاة أكثر من مرة خلال اليوم، فإنه يتسبب في ذلك في إلحاق الضرر بجهازه المناعي، حيث أن السكر المضاف إلى هذه المواد، سيقلل من نشاط منظومة الجهاز المناعي خلال نحو 2- 3 ساعات من تناولها، وبالتالي، فإن جسمه يفقد مقاومته للعدوى الفيروسية.

وتابعت خبيرة التغذية قائلة، إن هناك عدة فئات هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد- 19، ومن ضمنهم: مرضى السكرى والأشخاص الذين يعانون من اضطراب عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، مردفة أنها لذلك الأمر، فهي تنصح بالابتعاد نهائياً عن هذه المواد الغذائية، خاصة في فترة ازدياد الإصابات بهذا المرض.