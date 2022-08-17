نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احمرار طبيعي.. روج ومورد طبيعي للشفايف حضريه بنفسك بألوان جذابة يدوم لساعات افضل من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة إليكم طريقة عمل روج طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية تمامًا وخالية من أي مواد قد تضر بصحة جلدك أو شفايفك، فالشفايف الوردية أو الحمراء تجعل شكل الوجه جميل وتبرز جمال ملامحه مهما كانت الملامح، ولكن بفعل الكبر في العمر تبهت الشفاه مع مرور الوقت وأيضًا بسبب نقص التغذية ونقص هيموجلوبين الدم، وتلجأ الفتيات إلى استخدام الروج لجعل شفاهها حمراء أو ملونة ولكن يمكنك عمل الروج الطبيعي ووضعه حيث أنه يعطيك ثبات كبير يدوم معك طوال اليوم. طريقة عمل روج طبيعي في المنزل المكونات والأدوات المطلوبة:- كمية مناسبة من بذور الكتان ويمكنك الحصول عليها من أي محل عطارة.

زيت الياسمين وزيت الخزامى بمقدار ملعقتان صغيرتان.

بودرة ظلال العيون أو ألوان الطعام.

أربع ملاعق صغيرة من شمع عسل النحل الأبيض.

كمية وفيرة من الماء الفاتر. طريقة تحضير الروج الطبيعي بالخطوات:-

أحضري بذور الكتان وضعيها في طبق عميق مع الماء ثم قومي بوضع الطبق داخل حمام مائي حتى يصبح قوام البذور جيل لزج.

بعد ذلك قومي بإضافة باقي المكونات وقلبيهم جيدًا حتى تصبح المكونات متجانسة وعبارة عن كريم طبيعي لزج ثم قومي بوضعه داخل الثلاجة حتى يصبح الخليط متماسك تمامًا.

بواسطة فرشاة وضع أحمر الشفاة قومي بفردها على شفايفك أو يمكنك فرده بيديك ويعطيك ثبات مميز طوال اليوم ويرطب الشفاة. طريقة عمل روج شفايف طبيعي بالنشا المكونات المطلوبة:-

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من ألوان الطعام الأحمر.

زيت جوز الهند. خطوات تحضير وصفة الروج الطبيعي بالنشا:- أحضري وعاء مناسب وضعي بداخله كل المكونات و قلبيها بواسطة فرشاة وضع الروج أو بواسطة ملعقة خشبية صغيرة.

بعد أن يتجانس الخليط تمامًا ويصبح قوامه كريمي ثم قومي بوضعه داخل الروج الطبيعي داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن يوم حتى يصبح متماسك و يثبت على الشفايف.

استخدميه بيديك أو بواسطة فرشاة فرد الروج و ابدئي في استخدامه في أي وقت وأي مكان و ستجدي أن الروج ثابت على شفايفك لمدة يوم كامل أو أكثر.

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