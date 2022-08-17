نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النشا والطحينة قنبلة سحرية: في تبييض وترطيب البشرة والجسم بشكل مبهر2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والطحينة قنبلة سحرية , حيث يعد ماسك رائع وفعال جدا في تفتيح البشرة ويجعل البشرة مورد وصحية ونضارة من مكونات هذا الماسك الطحينة فهي تعمل علي ترطيب البشرة والجسم بطريقة سريعة وتعمل أيضا على تفتيح البشرة بفضل المكون الرئيسي في صناعة الطحينة وهو السمسم وفوائده للبشرة يعمل الماسك علي التخلص من التهابات في البشرة ويخلصك من البقع الداكنة والطحينة تعتبر واقي شمس خرافي تحمي من أشعة الشمس الضارة ذلك بمسح الوجه بقطنة بها طحينه ونتركه خمسة دقائق ثم نغسل جميل كواقي من الشمس يعطي الماسك أشراقا وحيوية خيالية وروعة من خلال هذا المقال من موقع ثقفني نتعرف كثيراً علي طريقة عمل النشا والطحينة قنبلة سحرية هذا الماسك الهائل في التفتيح والترطيب الفوري2022.

مكونات عمل النشا والطحينة قنبلة سحرية في تبييض البشرة من أول استخدام فوري

سوف نتعرف على مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة كبيرة من الطحينة.

١ملعقة كبيرة من النشا.

٣ملاعق كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

اليوم سوف نتعرف على طريقة التحضير بطريقة سهلة وسحرية للغاية وهي كالآتي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا و٢ملعقة ملعقة كبيرة من الطحينة ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة ٣ملاعق من الزبادي ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متجانس كريمي ممكن أضافة زبادي حسب القوام. بعد ذلك نضع عصير الليمون ونقلب جيداً حتى يتجانس المكونات تماماً.

طريقة الاستخدام

نتعرف الأن علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي.