نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي الوجبات الخفيفة.. البيتزا السريعة الإيطالية بالمكونات الأصلية لعجينة هشة وقطنية والطعم رهيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لهواة الوجبات الخفيفة السريعة نقدم لكم طريقة البيتزا السريعة باعتبارها إحدى الأطباق الإيطالية الشهيرة التي يسهل إعدادها في المنزل بسرعة دون تخمير فهي وجبة الانقاذ السريع التي تحل الأزمات التي تواجهها ربات البيوت خاصة العاملات كما يمكن إعدادها كمقبلات سريعة تصلح كوجبة إفطار أو عشاء خفيفة وهذا ما سنقوم بتوضيحه بالتفصيل في السطور القادمة.

البيتزا السريعة

وهي إحدى الأطباق المميزة التي تمتع بمذاق رائع يعشقه الجميع، يمكن تحضير هذه الوجبة المميزة بسرعة وبمكونات منزلية بسيطة وخطوات سهلة وذلك عن طريق إتباع التالي:

المكونات

مكونات العجينة

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

مقدار ربع كوب من الزيت.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

½ ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

القليل من السكر.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم.

فلفل رومي مقطع شرائح.

طماطم مقطعة شرائح.

زيتون أسود مقطع شرائح.

¼ كوب من الجبن الشيدر المبشور.

مقدار ربع كوب جبن موزاريلا.

بسطرمة أو مشروم حسب الرغبة.

الطريقة

نضع مقدار الخميرة والسكر والماء الدافئ في وعاء وتخلط المكونات مع بعضها جيدًا حتى تتجانس وتترك لمدة 5 دقائق لضمان حدوث التفاعل المطلوب.

نخلط الدقيق والملح جيدًا في وعاء عميق ثم يضاف إليه خليط الخميرة مع التقليب.

يفضل إضافة الزبادي والزيت النباتي إلى الخليط في هذه المرحلة.

نعجن المكونات السابقة مع بعضها جيدًا حتى نحصل على عجينة متماسكة ناعمة حيث ينصح خبراء الطهي بضرورة العجن لمدة 10 دقائق لضمان الحصول على عجينة هشة.

تغطى العجينة وتترك جانبًا حتى ترتاح.

تبطين الصينية بالقليل من الزيت ثم نفرد العجينة وتدهن بصلصة الطماطم وتضاف شرائح الطماطم والزيتون والفلفل الرومي والجبن الشيدر والموزاريلا.

نضع الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة حتى تنضج تمامًا.

وبهذا يكون قد تم التعرف على البيتزا السريعة باعتبارها إحدى الوجبات السهلة السريعة مع توضيح مكونات وخطوات تحضير هذه الوجبة اللذيذة وعرض كل التكات والإضافات التي تضمن نجاح ربة المنزل البسيطة في إعداد هذه الوجبة التي يعشقها الجميع.