نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدي لزفافك.. القهوة والسكر لتقشير الجسم وتفتيحه بسرعه الصاروخ إليك اسرار الكوافيرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لتقشير الجسم في المنزل، فنظرًا لأن عملية تقشير الجسم البشرة والجسم عملية هامة جدًا حيث أنها لا تقتصر أهميتها فقط على إزالة الجلد الزائد والميت من على الجلد وإنما يحمي الجسم من الكثير من الأمراض الخطيرة التي قد تتسبب بها سموم الجلد الميت، وتساهم عملية التقشير في تفتيح الجسم والمناطق الداكنة وينّعم الجسم والبشرة، وبخطوات بسيطة سنقوم بتقديم كيفية تحضير الوصفة بمكونات بسيطة وغير مكلفة نهائيًا.

أقوى وصفات طبيعية لتقشير الجسم

من الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها في تقشير الجسم وتفتيحه ما يلي:-

وصفة القهوة لتقشير الجسم

مقادير تحضير الوصفة:-

نصف كوب كبير من مسحوق القهوة.

كوب صغير من السكر المحبب.

ربع كوب كبير من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة ونصف من القرفة.

خطوات تحضير وصفة القهوة لتقشير الجسم:-

اخلطي كل المكونات مع بعضها وضعيهم في وعاء واحد ويجب أن يكون الوعاء نظيف وجاف.

اغسلي المنطقة التي تريدين تقشيرها من الجلد الميت والاسمرار ثم قومي بتجفيفها قليلًا.

افردي الخليط على المنطقة ويجب أن تقومي بتدليكها لمدة خمس دقائق تقريبًا ثم اتركيها لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

اشطفي بشرتك بماء بارد وغسول مناسب لنوع بشرتك حتى لا تظهر حبوب على البشرة واستخدمي المقشر مرتين من كل أسبوع.

وصفة العسل والليمون لتقشير الجسم

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق كبيرة من عسل النحل الأبيض.

نصف ليمونة كبيرة الحجم.

سكر أبيض.

خطوات تحضير مقشر الليمون والعسر:-