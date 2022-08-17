ارخص من الليزر.. البيكنج بودر والصابون لازاله شعر الجسم وصفه مبهره بدون الم نهائيا مع تقليل نمو الشعر من اول استخدام

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عمر شويل - جدة وصفات طبيعية لإزاله شعر الجسم نهائيًا، تحلم كل فتاة بأن تحظى بجسم ناعم خالي من الشعر الزائد والذي يظهر في مناطق مختلفة من الجسم ويؤثر في مظهرها وأنوثتها وقد يجعل زوجها ينفر منها، في الحقيقة هي عملية مرهقة جدًا خاصة وأن هناك بعض الطرق التي يظهر الشعر بعد يومين فقط من استخدامها في إزالته، ولكن سنقوم بتقديم بعض الوصفات التي يمكنها أن تساعدكم في إزالة الشعر من جذوره وتؤخر فترة ظهوره مرة أخرى. وصفات طبيعية لإزاله شعر الجسم الزائد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك اللجوء إليها لإزالة شعر الجسم الزائد ما يلي:- وصفة دقيق الذرة والبيض المقادير المطلوبة:- حبة بيضة كبيرة (بياض البيضة).

ملعقتان صغيرتان من دقيق الذرة.

ملعقة واحدة كبيرة من السكر الأبيض. خطوات تحضير وصفة دقيق الذرة والبيض لإزالة الشعر:- أحضري علبة صغيرة وقلبي المكونات كلها بداخلها حتى تصبح عبارة عن عجينة طرية ومتماسكة.

اغسلي المنطقة التي تحتاجين إلى إزالة شعر الجسم الزائد منها ونظفيها من أي أتربة.

ثم قومي بفرد العجينة على المنطقة سواء على الوجه أو مناطق الجسم المختلفة ودلكي مع الفرد.

اتركي العجينة على جسمك لمدة خمسة عشر دقيقة ثم قومي بإزالتها في عكس اتجاه نمو الشعر بحيث تتم إزالة الشعر من الجذور. وصفة السكر وعصير الليمون المقادير المطلوبة:- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

عصير ليمون طبيعي.

ماء دافئ. خطوات تحضير وصفة السكر والليمون لإزالة الشعر:- أضيفي المكونات كلها في وعاء واحد واخلطيهم بواسطة ملعقة خشبية وقلبي المكونات جيدًا حتى تصبح متجانسة بشكل كامل.

اشطفي المنطقة التي تريدين إزالة شعر الجسم الزائد منها حتى تصبح نظيفة وخالية من أي شوائب وابدئي في فرد الخليط عليها ودلكي لعدة دقائق.

اتركي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة واحرصي مع الفرد أن تكون في نفس اتجاه نمو الشعر عند إزالتها يجب أن تكون في عكس اتجاه نمو الشعر.

بعد إزالة الشعر احرصي على شطف المنطقة جيدًا بماء بارد ثم قومي بتجفيف المنطقة جيدًا وبعدها قومي بترطيبها بكريم مرطب. وصفة الجيلاتين لازاله شعر الوجه لازالة الشعر بدون الم واسرع طريقه استخدمي الجيلاتين

احضري ملعقة كبيرة من الجيلاتين مع ½ ملعقة صغيرة من عصير الليمون+3 ملاعق من الحليب .

اخلطي الجيلاتين مع عصير الليمون في الميكروويف لمدة تلاتين تانية او حمام مائي إلى أن يتحول قوام لزج أضيفي عصير الليمون.

ضعي الخليط على الوجه ماعدا الحواجب واتركه الى ان يجف .

انزعي عكس اتجاه الشعر وبعد ذلك اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

الجيلاتين له القدره على ازاله شعر الوجه مع الحليب المساعد على ترطيب البشرة. البيكنج بودر والصابون لإزالة الشعر ازالة الشعرمن على الجسم بكل سهوله مع تقشير البشرة وتفتيحها

ابشري صابونة الجليسوليد واضيفي نصف كوب من الماء الساخن.

اتركي الخليط ساعتين ثم أضيفي البيكنج بودر مع قطرات من عصير الليمون.

ادهني جسمك بهذه الوصفه وحركي بحركات دائريه

اتركيها حتى تجف ثم افركي هذا الخليط من علي جسمك.

تكرر مرتين اسبوعيا للتخلص من شعر الجسم .

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