نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كريم أساس طبيعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم أساس طبيعي، الكثير من الفتيات نجدهم يقومون بوضع الميكياج خاصة عند بلوغهم عمر المراهقة، حيث أنهم يريدون أن يظهروا بأفضل وضعية تجميل، خاصة عندما يكون لديهم مناسبة خاصة، فإنهم يقومون بذلك، سواء بأنفسهم، أو عن طريق الذهاب لمتخصص، عندما يقومون بهذا الأمر، فإن هناك بعض الخطوات التي يقومون بها، ولا يمكن أن تسبق خطوة الأخرى، وتعتبر أول خطوة لهذا الميكياج هي وضع كريم الأساس.

طريقة عمل كريم أساس طبيعي

يعتبر كريم الأساس هو أول ما يتم وضعه على البشرة قبل البدء في وضع المكياج، حيث يعرف أيضًا باسم الفاوندشن، يستخدم كريم الأساس من أجل توحيد لون البشرة، كما أنه يعمل على إخفاء أية عيوب بالبشرة، مثل حب الشباب، والتصبغات، وغيرها من المشاكل التي قد تصيب الوجه، فيستطيع كريم الأساس أن يجع الوجه ينير، بل ويساعد في ظهورك بشكل جذاب ومتألق.

من الأمور المهمة عند استخدام كريم الأساس ألا نستخدم كريم الأساس الموجود بالأسواق، والذي يعتبر مرتفع الثمن بشكل كبير، كما أنه يساعد في الضرر بالبشرة، وتقشيرها، بل وتلفها.

يعد السبب في هذه الأضرار هو أن هذه المنتجات تتكون من بعض المواد الكيميائية التي تؤدي إلى ذلك.

فيعتبر من الأفضل أن نقوم بتحضير كريم الأساس في المنزل، وذلك لأن الذي نقوم بتحضيره بأنفسنا سوف يتكون من مكونات طبيعية، تساعد في إشراق البشرة، والحفاظ عليها، كما أن تحضيره يعتبر بسيط جدًا.

المكونات

نصف كوب من البودرة.

نصف كوب من مرطب كريم نيفيا.

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء صغير ومعقم، نقوم بوضع البودرة ثم نضع عليها كريم نيفيا، وعلينا أن نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى يتجانسوا تمامًا.

بعد أن يتكون لدينا قوام متماسك أشبه بالكريم، نقوم بوضعه في علبة من الزجاج تكون نظيفة.

قبل أن نقوم بوضع كريم الأساس على بشرتنا، علينا أن نقوم بغسل البشرة بشكل جيد، ونقوم بتجفيفها، حتى تبدوا نظيفة إلى أقصى حد.

هنا علينا أن نقوم بوضع كريم الأساس على الوجه، وبعدها سوف يمكننا ملاحظة أن كريم الأساس هذا استطاع أن يخفي أي مشاكل بالبشرة.

في ختام هذا المقال، نكون قد قدمنا لكم أفضل المعلومات التي سوف تساعدكم في التعرف على طريقة عمل كريم أساس طبيعي، والذي سوف يحل محل كريم الأساس الذي تقومون بشرائه.