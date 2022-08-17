نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اظهرى جمال عينك وأستخدمى وصفة زيت الخروع لتكثيف وتطويل الرموش في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم كل فتاة الحصول على رموش طويلة فسر جمال المرأة هى شكل العينين، فهى تدل على الجمال الطبيعي الذى يعيد شباب الوجه وبروز العينين لتصبح أكثر وسعا، فالرموش الطويلة تعطى جاذبية خاصة للعين وبالتى تزيد من جمال الوجه، فالكثير من الأمراض التى تصيب الجسم تأثر على صحة الشعر، مما يؤدي إلى تساقط الرموش وتناثرها مع مرور الوقت والزمان، فمعظم النساء تستخدم الماسكرا لتكثيف الرموش وإظهارها بشكل وإطلالة طبيعية لاكن تتسبب في حدوث أضرار جانبية مع الاستمرار فى الاستعمال، منها تساقط الرموش وبهتان شعر الرموش وجفافها، فحلم كل فتاة الحصول على وجه متميز وعينين واسعة بها رموش جذابه، فمن الممكن تحضير وصفه طبيعيه لعلاج تساقط الرموش وتكثيفها بشكل طبيعي ووقت قصير جدا، هذا بعدة مكونات طبيعية بسيطة وآمنه يمكنك تحضيرها داخل المنزل واستخدامها بسهولة والاستمتاع بالمظهر الجمالى المطلوب مثل المشاهير العالميين الذين يطلو باطلالة مميزة وطبيعية هذا هو سر كثافة الرموش الذى تنحثين عنة .

وصفة طبيعية لتكثيف الرموش

بعض النصائح للمحافظة على قوتة و كثافة الرموش

إزالة الماسكرا باستخدام مزيل خاص بها وعدم فرك أو شد الماسكرا من على الرموش غسل العينين بالماء يوميا أخذ قسط كاف من النوم والراحة لتقليل إجهاد العين والرموش تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن للتغذية السليمة الاستغناء عن الماسكرا كل 6 اشهر عدم استخدام ماسكرا منتهية الصلاحية الاهتمام بترطيب الرموش بالزيوت الطبيعية بشكل يومى

مكونات وصفة زيت الخروع لتقوية وتكثيف الرموش ;

3 ملاعق زيت الخروع

3 ملاعق زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة من زيت الجلسرين الطبى

زجاجة ماسكارا فارغة

طريقة استخدام وصفة زيت الخروع لتكثيف الرموش

اولا قومى بتنظيف زجاجة الماسكرا بالماء والكحول وتترك لمدة حتى تجف تماماً، ثم نقوم بوضع زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت الجلسرين وخلطهم جيدا ثم بفرشاة الماسكرا نقوم بتفريش الرموش صباحا ومساء حتى نحصل على الشكل الجمالي المطلوب لتكثيف وتطويل الرموش، يجب الحرص الشديد عند الاستعمال لأن زيت الخروع يتسبب فى احمرار وتهيج فى العين، فيجب استعمل كمية بسيطة على الرموش لتجنب الاضرار الجانبية .