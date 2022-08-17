بدون قلي ولا تخمير….طريقة عمل فطائر الطاسة بالجبن الهشه القطنية للفطار والعشا بطريقة جديدة وطعم ولا أروع

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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر الطاسة بالجبن الهشه القطنية للفطار والعشا، صنع فطائر الطاسة انتشر في الفترة الأخيرة بشكل كبيرة وذلك لأنها من ضمن الوصفات التي يسهل تحضيرها ولا تحتاج وقت للتخمير، تسوى الفطائر في الطاسة نفسها ولا تحتاج إلى وجود فرن، ويوكد الكثير من الطرق والأصناف التي ظهرت لإعدادها، وفي هذا المقال سوف نقدم طريقة فطائر الطاسة بالجبن والخضروات. طريقة عمل فطائر الطاسة بالجبن سوف نقدم لكم طريقة جديدة ومختلفة بالجبن مقادير فطائر الطاسة بالجبن والخضروات ثلاث أكواب من الدقيق المخصص للخبز.

ملعقتين صغيرة الحجم من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب السائل.

بيضتان.

حلقات من الزيتون الأسود أو الأخضر حسب الرغبة.

ربع كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من البصل الأخضر المقطع قطع صغيرة الحجم.

نصف كوب من البقدونس.

ملح.

نصف كوب من جبن الفيتا مقطع مكعبات صغيرة الحجم.

نصف كوب من الجبنة الموتزريلا المبشورة. طريقة عمل فطيرة الطاسة بالجبن والخضروات نحضر وعاء كبير ونضع به البيض ثم نقوم بالخفق باستخدام السلك المعدني المخصص للطبخ.

بعد ذلك نقوم بوضع الحليب السائل وقطع الجبنة الفيتا والجبنة الموتزريلا والبصل والبقدونس وحلقات الزيتون.

نقوم بخلط جميع المكونات معاً ثم نقوم بوضع الملح ومسحوق البيكنج بودر على الدقيق أولاً ونخلطهم بشكل جيد ثم نضيفهم على خليط الجبن والخضروات.

نقوم بتقليب جميع المكونات معاً حتى نحصل على عجينة متماسكة ومن الممكن استخدام وإضافة حليب حسب نوع الدقيق المستخدم.

متماسكة ومن الممكن استخدام وإضافة حليب حسب نوع الدقيق المستخدم. تقسم العجينة بعد ذلك إلى نصفين متساويين.

نفرد كل نصف على طبقة من الدقيق الخفيف ونفردها على هيئة دائرة تشبه عجينة البيتزا.

نقوم بعد ذلك بتقطيعها بالتساوي مثل عجينة البيتزا.

نقوم بوضع كمية قليلة من زيت الزيتون في الطاسة ونضعها على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن قليلاً.

نضع قطع الفطائر في الطاسة على نار متوسطة الحرارة.

على نار متوسطة الحرارة. عندما نلاحظ أنها أخدت اللون الذهبي اللامع نقوم بقلبها على الجانب الآخر حتى تكتسب نفس اللون ثم نقوم برفعها من على النار.

من الممكن تقديم فطائر الطاسة الشهية واللذيذة في مختلف المناسبات، وأيضاً هي مناسبة كوجبة إفطار أو عشاء أو وجبة للطلاب في المدارس.

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