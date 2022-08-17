ودعى شراء المستحضرات التجميلية المكلفة وأستخدمى خلطة القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم فى 5 دقائق فقط

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عمر شويل - جدة العديد من النساء تعانى من مشكلة البشرة الجافة أو الدهنية، هذا ينتج من خلل ولخبطة فى الهرمونات مما يؤدي إلى ظهور القشور والخلايا الميتة وحب الشباب، والهلات السودا تحت العين، وانسداد فى المسام، هذه المشكلة الصحية التى تصيب البشرة تأثر على لون وشكل الجسم الطبيعي، لهذا ينصح باستخدام هذه الخلطة السحرية التى تعمل على إزالة كافة التصبغات الجلدية والكلف والنمش بعمق دون عودتها مره اخرى، أنها تتكون من القهوة والليمون الذين ابهرو العديد من النساء بفاعليتهم الكبيرة فى تقشير وتبييض الجسم كله بسهولة وآمان تام، فبعض الفتيات تعانى من اسمرار الجسم وظهور القشور والبقع الداكنة قبل موعد العرس، هذا يأثر على نفسيتها، فمن الممكن استعمال هذه الخلطة العجيبة لتبييض وتفتيح الجسم بشكل كامل خلال يوم واحد فقط سوف تلاحظين الفرق المذهل بعد الاستعمال مباشرة سيصبح جسمك أبيض ونقى تماماً وخالى من الأسمرر والترهلات الجلدية، فى هذا الموضوع نوضح أهمية القهوة والليمون لتقشير الجسم وتنعيمه بصورة طبيعية دائمة وخطوات تحضير الخلطة .

من السهل صنع خلطة القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم والبشرة وتنقيتهما من اى اسمرار مزعج، أنها من اشهر الخلطات الطبيعية التى نالت إعجاب الكثير من السيدات والفتيات فى تجميل البشره بشكل فورى، أنها تتكون من مكونات طبيعية بسيطة تساعد على التخلص من اسمرار البشرة وإزالة الجلد الميت، وتنقيته الجسم بعمق من التصبغات الجلدية والكلف .

خلطة القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم

فوائد القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم

تساعد على التخلص من التجاعيد والترهلات الجلدية حماية البشرة من التصبغات الجلدية والكلف تتخلص من الدهون الزائدة التى تتسبب فى اغماق البشرة تعالج الالتهابات الجلدية تخفيف التورم تحت العين الليمون يحتوى على نسبة كبيرة من فيتامين سي الذى يعمل على تحسين خلايا البشرة تخفيف ظهور الحبوب والبثور الصغيرة تساهم فى مرونة ولمعان الجلد تتخلص من القشور السمراء والبقع الداكنة تبييض وتفتيح الجسم

مكونات خلطة القهوة والليمون ;

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة من القهوة الداكنة

ملعقة كبيرة من عسل النحل

طريقة استعمال خلطة القهوة والليمون لتقشير وتبييض الجسم

أولا نقوم بتنظيف الجسم جيدا، ثم نحضر وعاء مناسب ضعى به العسل والقهوة والليمون ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا، ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الجسم كله والأماكن المراد تفتيحها، وبحركة دائرية نقوم بفرك الجسم بهذه الخلطة لمدة 5 دقائق ثم تترك على الجسم حتى تجف لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر وتكرر هذه العملية يوم بعد يوم للحصول على جسم أبيض اللون خالى من اى قشور سمراء أو كلف، وتحصلين على نعومة وبياض مثل الثلج .