نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصى من كلف السنين وتمتعى بإطلالة بيضاء ومميزة للوجه والرقبة بدون اى مجهود أو تكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكد خبراء التجميل والعنايه بالبشره أن الاهتمام بتناول الطعام الغذائي الصحى السليم، الذى يحتوى على فيتامين أ و ه‍ ، والعديد من الفيتامينات والمعادن الثمينة التى تعمل على تحسين وتجديد خلايا البشرة، خاصه البشرة الجافة فهى الاكثر احتياجا بهذه العناصر، لتنعم بالترطيب العميق والتفتيح، فالبعض منا يعانون من جفاف وبهتان البشرة وظهور الشحوب والأصفرار، بقلة الفيتامينات والمعادن داخل الجسم، فى بعض المحلات والصيدليات يتم عرض المستحضرات التجميلية الخاصة بالتفتيح والتبييض، هذا يكلفك الكثير من المال لأن البعض منها تكون مستورد وهذا النوع الأكثر مبيعا وآمن تماماً على البشرة، فمعظم النساء لا تستطيع أنفاق المال فى هذا المستحضرات التجميلية، لضيق الحال ومستوى المعيشة، فتقرر اللجوء إلى الخلطات والوصفات الطبيعية الاكثر أمانا، والحصول على البياض الناصع للوجه والرقبة، وتقليل كرمشة الجلد ومقاومة التجاعيد، لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة الجبارة لتبييض الوجه والرقبة فى دقائق معدودة، هذه الخطوة من الازم تتم بعناية فائقة، حفاظاً على صحة البشره من التحسس، فمن الممكن إدخال الزبادي فى عملية تبييض الوجه وتنقيته بعمق من التصبغات الجلدية والكلف والنمش، أنة الزبادي الذى يعيد حيوية الوجه والرقبة ويعمل على تنقيتهما من الكلف والاسمرار المتواجد، كما أنه يحتوى على حمض اللاكتيك الذى يقوم بمهمة توحيد لون البشرة وتبييض الرقبة فى وقت قصير، ويساعد على إخفاء عيوب البشره والتخلص من الهلات السوداء تحت العينين، فالذلك نقدم لكم الطريقة السهلة لإعداد خلطة التبييض الخيالية التي أثبتت قدرتها العجيبة فى علاج الالتهابات الجلدية وترطب البشرة وإزالة إزالة البقع الداكنة والتخلص من حب الشباب واثاره، وعلامات تقدم العمر، فهى هذا المقال نوضح لكم الطريقة الصحيحة لتبييض وتفتيح الوجه والرقبة بدون اى مجهود أو آثار جانبية .

خلطة خيالية لتبييض الوجه والرقبة

مكونات خلطة تبييض الوجه والرقبة ;

3 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

ملعقة كبيره من عصير الليمون

طريقة استعمال خلطة تبييض وتفتيح الوجه والرقبة

احضرى طبق صغير وضعى به الزبادي والليمون ودقيق الشوفان ونخلط جيدا حتى يصبح الخليط متماسك وسهل الفرد، ثم نقوم بوضع طبقة رقيقة ونفردها بحركة دائرية الشكل على الوجه والرقبة وتترك لمدة 30 دقيقة حتى يجف تماما ثم نقوم بفرك الخلطة من على الوجه والرقبة ثم نقوم بوضع الماء لتنظيف وغسل الوجه والرقبة، يجب استعمال هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً للحصول على أفضل نتيجة للتفتيح وتوحيد لون البشرة .