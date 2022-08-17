نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوائد مذهلة للملوخية الخضراء في الصيف ومفعولها الخلاب والسحري للحوامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الملوخية (باللاتينية: Corchorus olitorius) هو أحد أكثر النباتات المزهرة فائدة للصحة الجسدية. فوائد الملوخية لا تعد ولا تحصى، مع ما بين 40 و 100 صنف، وهي واحدة من أشهر نباتات أوراق الشجر خاصة في مصر ودول الشرق الأوسط بشكل عام، كانت الملوخية غير معروفة في جميع أنحاء العالم حتى وقت قريب، وحدث هذا بعد أن علمت بفوائد الملوخية والمعادن التي يحتويها لأن زراعة الملوخية بدأت في مناطق مختلفة.

فوائد الملوخية في الصيف

يحتوي الملوخية على العديد من الفوائد حيث أنه من أكثر النباتات المفيدة لصحة الجسم:-

تحتوي الملوخية على فيتامينات A و B، وهما من أقوى مضادات الأكسدة التي تحمي من علامات الشيخوخة مثل ظهور التجاعيد.

تضمن الملوخية على فيتامين C، مما يساعد على تعزيز وظيفة خلايا الدم البيضاء.

تحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والحديد والفوسفور والمغنيسيوم.

تقوي جهاز المناعة ويحسن أدائه.

تزيد من الفاعلية الجنسية.

تحتفظ الملوخية بفوائده الغذائية بعد طهيه أو تجفيفه.

تساعد على تقوية الشعر واللثة.

تساعد على تقوية العظام والقلب.

فوائد الملوخية للمناعة

تساعد كمية الفيتامينات الموجودة في الملوخية على تقوية جهاز المناعة وتحسين وظيفته، وتلعب الملوخية أيضًا دورًا مهمًا في تطوير صحة العظام والحفاظ عليها، حيث تحمي الفيتامينات A و E الإنسان من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والعين، حيث يحتوي على فيتامين أ و (هـ) أقوى مضادات الأكسدة.

فوائد الملوخية للجهاز التناسلي

من أهم فوائد الملوخية للجهاز التناسلي إفراز هرمون التستوستيرون عند الرجال والبروجسترون عند النساء، حيث أن المادة الغروية في ورق الملوخية تحفز النشاط الجنسي وتعزز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، كما يحتوي على المنغنيز الذي يحمي الأزواج من العقم، ويحتوي طعام الملوخية على الصوديوم، مما يساعد على تقليل كمية الملح في نظامك الغذائي. إذا كنت تأكل الملوكية أثناء اتباع نظام غذائي، فإنني أوصي بتناولها مع الأرز البني بدلاً من الأرز الأبيض، سبب اختيار الأرز البني هو أنه يؤخر امتصاص السكر إلى الدم.

فائدة الملوخية للبشرة والجلد

من أهم فوائد الملوخية للبشرة محتوى الكاروتين في أوراق الملوخية، وتحمي هذه المادة من البلاجرا التي تسبب تشققات وتقرحات في الجلد:-