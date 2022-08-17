الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ستجعل شعرك ناعم مثل الحرير بدون استشوار أو مكواة

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عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا ، عند القيام بتمشيط الشعر الخشن تواجه الأمهات والفتيات صعوبة شديدة، وذلك لأنه يكون متماسك ومتشابك ولا يمكن فكه بسهولة، وبالتالى ينزعجن من هذا الأمر، ويقمن البعض منهم باستخدام المكواة لفرد الشعر أو عمل كيراتين للشعر، ولكن الكيراتين يتطلب الذهاب إلى صالونات التجميل وصرف الكثير من الأموال، ولا يمكن للكثير القيام به، لذلك يبحثن عن بديل الكيراتين الصناعي وهو النشا المشهور بحل مشاكل الشعر والبشرة، حيث يساهم النشا في تنظيف البشرة والتخلص من أي تصبغات أو علامات على البشرة، كما يساهم في ترطيب الشعر وتقليل التشابك وسهولة تمشيطه، ويطلق عليه كيراتين الشعر الطبيعي، لذا سوف نستعرض لكم طريقة عمل كيراتين النشا للشعر الخشن.

الطريقة الصحيحة لفرد الشعر بالنشا

يمكن عمل أفضل كيراتين لتنعيم الشعر من خلال استخدام النشا والعديد من المكونات الطبيعية الأخرى التي تفيد الشعر وتساهم في سهولة تنعيمه وفرده، حيث تفضل معظم الفتيات والسيدات عمل الكيراتين لأنه يستمر مفعولة في تنعيم الشعر لفترة طويلة، وبالتالى يخلص الفتيات من صعوبة تمشيط الشعر، ويمكن عمل كيراتين النشا من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

4 ملاعق من النشا.

ملعقتين من زيت الزيتون.

2 ملعقة من العسل الأبيض.

فرد الشعر بالنشا

النشا متوفر بشكل دائم داخل المطابخ، لأنه يتم استخدامه في طهي العديد من أنواع الحلويات وكذلك المقليات، لذلك تستخدمه الأمهات بشكل دائم، فهو مفيد للشعر ويساعد على فرده وتقليل التشابك، كما يساهم زيت الزيتون في تنعيم الشعر وسهولة تمشيطه، وكذلك العسل الأبيض يساهم في تغذية الشعر من الجذور وسرعة نموه وتنعيمه، ويطلق على هذه الخلطة كيراتين طبيعي، ويمكن عمل هذه الطريقة من خلال إتباع الخطوات التالية.