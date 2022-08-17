نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل التاتو.. طريقة صبغ الحواجب باللون البني في البيت تدوم لفترة طويلة بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبحت الحواجب الكثيفة من أهم صيحات الموضة في الوقت الراهن، إذ أن شكل الحواجب هو الذي يحدد ملامح الوجه،، لذلك سنطرح من خلال تلك المقالة بعض الطرق الخاصة بصبغ الحواجب بمكونات طبيعية من المنزل، للحفاظ على شكل الحاجبين، وبما يساعد على تكثيف الشعر بتلك المنطقة تماشياً مع صيحات الموضة.

طريقة صبغ الحواجب باللون البني

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من جل الصبار الأصلي.

قرص من الفحم.

كبسولة من فيتامين “ه”.

طريقة التحضير

نقوم بخلط جيل الصبار مع مسحوق الكاكاو في وعاء مناسب الحجم.

نطحن قرص الفحم المستخدم حتى يتحول بدوره إلى بودرة.

ثم نخلط الفحم المطحون مع خليط الكاكاو وجل الصبار، ونمزجهم جيداً.

نضيف أخيراً كبسولة فيتامين (ه) إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر، حتى نحصل على خليط متجانس القوام.

نقوم بدهن الحاجبين بالخليط الناتج باستخدام فرشاة الماسكرا لتوزيعه بشكل متساوي على الحواجب.

نقوم بتكرار تلك العملية 3 مرات أسبوعياً، حتى نحصل على أفضل نتيجة ممكنة.

احرصي على حفظ خليط الصبغة الناتج في الثلاجة لحين استخدامه مرة أخرى، والذي تمتد صلاحيته ل 3 أسابيع.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل

4 حبات من القرنفل.

طريقة التحضير

قومي بإحضار حبات القرنفل في وعاء مناسب.

قومي بحرق رؤوس القرنفل باستخدام أعواد الكبريت.

انتظري حتى تبرد حبات القرنفل تماماً.

ثم قومي بتمرير حبات القرنفل على حاجبيك.

وستلاحظين أن لون الحاجبين سيصبح أسود داكن، إلى جانب فعالية تلك الطريقة في ملئ الفراغات الموجودة في الحاجبين، وإظهارها بشكل جذاب.

وصفة القهوة لصبغ الحواجب باللون البني

تحتوي القهوة على نسبة عالية من الكافيين، والذي يساهم في تحفيز نمو الشعر، بما يعمل على تكثيف شعر الحاجبين.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق القهوة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير