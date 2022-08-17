نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض نهائيا بدون رجوعة مرة أخرى وبدون مواد كيميائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض، القرنفل من التوابل المميزة التي نستخدمها جميعا في تحضير جميع أنواع الوصفات، ويتم استخراج القرنفل الذي يكون بحجم المسمار الصغير ويكون لونه بني داكن من براعم زهور شجرة القرنفل، ولا تقتصر استخدامه على الطبخ فقط، لكن يتم استخدامه كمسكن لآلام الأسنان، كما يمكن استخدامه في علاج الكثير من مشاكل الشعر، وخاصة ظهور الشعر الأبيض بين الشباب، وهذه المشكلة من أكثر المشاكل المزعجة للنساء بشكل خاص، والتي يكون الحل السريع لها هو الصبغات الكيمائية التي تغطي الشعر الأبيض بشكل مؤقت، لكن بمجرد اختفائها يعود الشعر الأبيض بالظهور بكمية أكبر، بالإضافة إلى أضرار الصبغات الكيميائية الأخرى مثل التساقط والجفاف، لذلك من الأفضل تجنب هذا الجل واستخدام الوصفات التالية التي تعتمد على القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض:

وصفة القرنفل لعلاج الشعر الأبيض

نحتاج إلى ربع كوب من زيت القرنفل وربع كوب من زيت الزيتون ونصف كوب من زيت السمسم ونصف كوب من زيت الخردل وكوب كامل من أي كريم مرطب مناسب، نخلط جميع هذه المكونات سويا ثم نوزع الخليط على الشعر كاملا بعد التأكد من أنه نظيف تماما ، ونتركه لمدة ثلاث ساعات ثم نغسله، نكرر هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية خلال شهر.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون لعلاج الشعر الأبيض

نحتاج الى ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون نضعهم في طبق حراري ونسخنهم في المايكرويف لمدة ٣٠ ثانية، ثم نضيف الخليط ملعقة صغيرة من القرنفل البودرة ونقطتين من زيت الخروع ونخلط جيدا، نوزع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ثلث ساعة، ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو الطبي، نكرر هذه الوصفة مرتين في الأسيوع للحصول على نتيجة مرضية.

فوائد إستخدام القرنفل للشعر

استخدام القرنفل على الشعر له فوائد أخرى عديدة منها الترطيب العميق للشعر والقضاء على التقصف والهيشان،كما يمنح القرنفل الشعر لمعان وقوة كبيرة ، بالإضافة إلى قدرة القرنفل على تخليص للشعر من القشرة يشكل نهائي، كما يعالج القرنفل الالتهابات التي تصيب فروة الرأس وتسبب الحكة.