نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التبيض .. كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنه من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد ، تبحث الكثير من السيدات عن أفضل طريقة لتوريد الخدود والشفايف لذا قد تقبل على شراء بعض مستحضرات التجميل لكنها تضر بالبشرة وتعمل على ترهلها رغم إنها مكلفة للغاية وبمبالغ عالية، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية التي منها كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد، حيث تعمل النشا على شد ترهلات الوجه، والتخلص من تجاعيد البشرة، كما أن البنجر مفيد جدا للجسم وينصح به الأطباء لمعالجة ضعف الجسم، كما إنه فعال في توريد الخدود والشفايف، والحصول على بشرة نقية وصافية.

كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد

يدخل النشا في العديد من الوصفات والأطعمة، من ناحية أخرى فإنه يستخدم في بعض وصفات التجميل حيث يعمل على شد البشرة والقضاء على ترهلات البشرة وعلامات التقدم في العمر، لن تضطرى بعد الآن لشراء مستحضرات التجميل الباهظة الثمن التى تسبب الحساسية، ومن مكونات هذه الطريقة:

ثمرة كبيرة من نبات البنجر.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام

للحصول على أفضل نتيجة لا بد من إتباع بعض الخطوات البسيطة التى يمكن اعدادها بكل سهولة في المنزل:

عليك تقشير البنجر وتقطيعه مكعبات صغيرة.

نضع مكعبات البنجر داخل الخلاط.

نخلط البنجر في الخلاط ويتم تصفيته بالمصفاة.

نضع ملعقة كبيرة من النشا على البنجر المصفي.

نقلب جيدا حتى يذوب النشا ثم نضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

يتم تقليب المكونات جيدا ورفعها في إناء على النار.

بعدما تتجانس جميع المكونات نرفعه من على النار ونتركه يهدأ تماما.

نقوم بتعبئة الخليط في علب كريمات فارغة ونظيفة.

نضع المستحضر على الوجه والشفايف.

يفضل استخدام هذه الطريقة لمدة ثلاثة أشهر بشكل يومى.

بعض النصائح للحصول على بشرة نقية وصحية

لا بد من استخدام الماسكات والكريمات المناسبة للبشرة.

تجنب استخدام الكريمات التى تسبب الحساسية.

الحرص على تناول حوالى ثمانية لترات من المياه بشكل يومى للحصول على بشرة رطبة.

استخدام الماسكات الطبيعية.

استخدام الماسكات الطبيعية. تجنب الكريمات التى تحتوى على المواد الكيميائية.

كما ذكرنا في المقال طريقة عمل كريم البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد والبقع الموجودة في البشرة فيمكن استخدام خلطة البنجر والنشا للحصول على خدود ورديه خالية من أي تجاعيد فتعاني الكثير من الفتيات من سواد الشفايف والوجه لذاك يمكن استخدام البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف والتخلص من التجاعيد في ٣ أيام والحصول على وجه ابيض