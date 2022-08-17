دلكة النشا والجلسرين لتفتيح الجسم ضعيها ليلة واحدة ولن تصدقي النتيجة تبيض فوري للجسم من أول استعمال

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عمر شويل - جدة دلكة النشا والجلسرين لتفتيح الجسم،، إن اعتناء المرأة بنفسها هو سر جمالها، فمهما كانت السيدة أو الفتاة تعاني من عيوب في بشرتها، إلا أنه مع المواظبة على تطبيق ماسكات ووصفات طبيعية، يمكن علاج تلك العيوب بشكل فعال، بما يضفي مظهراً أنثوياً جذاباً، ومما لاشك فيه أن الحرص على تفتيح البشرة سواء بشرة الوجه أو الجسم هو حلم كل سيدة وفتاة، من أجل التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة التي قد تعاني منها المرأة وخاصةً في فصل الصيف، نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس. وتلعب دلكة النشا دوراً فعالاً في تبيض البشرة، من خلال خلط مسحوق النشا مع بعض العناصر الطبيعية الأخرى، بما يجعل نتيجتها فورية تظهر من أول استعمال. دلكة النشا والجلسرين لتفتيح الجسم المكونات 3 ملاعق من النشا.

3 ملاعق من الحليب.

3 ملاعق من عصير الليمون.

3 ملاعق من زيت الزيتون. طريقة التحضير قومي بإضافة مسحوق النشا مع الحليب في وعاء واحد، واخلطيهما جيداً، حتى تذاب النشا تماماً.

ثم قومي بخلط باقي المكونات (الليمون، وزيت الزيتون) مع خليط النشا والحليب، حتى تحصلي على ماسك متجانس القوام.

اغسلي جسمك بالماء وسائل الاستحمام جيداً.

ثم قومي بدهن جسمك بالماسك الناتج بالكامل، مع التركيز على المناطق التي تعاني من الاسمرار.

اتركي الماسك على بشرتك لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر.

وأخيراً قومي بترطيب جسمك بنوع كريم مرطب مناسب لنوع بشرتك. دلكة النشا والليمون لتفتيح الجسم ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتان من الحليب الجاف.

ملعقتان من الحليب السائل. طريقة التحضير قومي بخلط جميع المكونات السابقة في إناء واحد مناسب الحجم.

ثم قلبي المكونات جيداً، حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس القوام.

ثم قومي برش كمية قليلة من الماء على جسمك، ثم ابدئي بتوزيع الكريم على كامل أجزاء جسمك.

ثم ابدئي بفرك الماسك على بشرتك بحركات دائرية لطيفة، من أجل تقشير بشرتك والتخلص من الخلايا الميتة.

ثم اغسلي جسمك بالماء الفاتر أو البارد (لإغلاق مسامات بشرتك).

وأخيراً رطبي بشرتك باستخدام كريم مرطب.

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