نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة الرواني “كيكة البسبوسة”، جربيها هتنجح معاكي من أول مرة، المقادير وطريقة التحضير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد كيكة الرواني من الحلويات اللذيذة التي تنال اعجاب جميع أفراد العائلة بمكوناتها البسيطة الموجودة في كل بيت، ونستعرض معكم كل التفاصيل الخاصة بمقادير كيكة الرواني وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبنسبة نجاح 100 %، دون الحاجة لشراءها من محلات الحلويات وبتكلفة قليلة جدا عن التي يتم بيعها في محلات الحلويات. المقادير: أولا “المواد السائلة”: 4 بيضات

2 علبة زبادي

2 كيس فانيليا

نصف كوب زيت ثانيا “المواد الجافة”: كوب سميد بسبوسة خالي من أي إضافات

كوب دقيق منخول (يتم نخل الدقيق مرتين يدويا)

نصف كوب جوز هند

عدد 1 كوب سكر

رشة ملح

معلقة كبيرة بييكنج بودر

صينية مقاس 26 ثالثا “الشربات”: عدد 1 كوب سكر

عدد 2 كوب ونصف ماء

عصرة ربع ليمون

عدد 1 كيس فانيليا ملحوظة مهمة في تحضير الشربات: شربات كيكة الرواني بيكون خفيف وبتتركيه على النار يغلي من عشر دقائق إلى ربع ساعة فقط. طريقة التحضير: أولا نقوم بتقليب المواد الجافة معا جيدا حتى يختلط الدقيق مع السميد وجوز الهند ونضيف إليهم رشة الملح بعد ذلك نقوم باضافة ملعقة من البيكينج بودر ونقلب الخليط الجاف جيدا مع بعضه البعض. نقوم باضافة كوب السكر مع المواد السائلة ونضربهم جميعا في الخلاط او باستخدام المضرب الكهربي جيدا حتى يتمزج الخليط تماما. بعد ذلك قومي بإضافة المواد السائلة بعد ضربهم في الخلاط إلي المواد الجافة في بولة بلاستيك (علبة بلاستيكية) ونقوم بخلطهم جيدا حتي يمتزج الخليط. أحضري صينية مقاس 26 سنتيمتر ثم ادهنيها بقليل من الزيت، ورشة دقيق بسيطة. بعد ذلك قومي بصب الخليط في الصينية، ويجب مراعاة سكب الخليط في منتصف الصينية وقومي برفع وعاء الخليط لأعلي عند السكب في الصينية، حتى يتم تفريغ أي هواء موجود بخليط الكيك. قومي باشعال الفرن قبل عشر دقائق وضع صينية الكيك به. ادخلي الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 درجة على الرف الأوسط لمدة 25-30 دقيقة حتي تنضج تماما زيني الصينية بربع كوب من جوز الهند بعد خروجها من الفرن. أضيفي الشربات إلي الكيكة، ويجب أن يكون الشربات دافئ ثم تتركيها ربع ساعة حتي تتشرب.

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