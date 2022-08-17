نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال.. كريم النشا والقرنفل المبهر لتبيض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع والتصبغات من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والقرنفل لتبيض البشرة وإزالة التجاعيد والبقع ، البشرة البيضاء هي التي تجذب النساء وتريد كل منهن أن يتم تحويل بشرتهم السوداء إلى البشرة البيضاء، ولكن هذه النتيجة لن تحصلي عليها إلا إذا قمت باستخدام وصفة النشا والقرنفل التي سوف نقدمها لكم الأن، لأن القرنفل أثبتت الكثير من الدراسات على أنه يحتوي على مواد فعالة تعمل على تفتيح البشرة وكما أكدوا أن هذه الوصفة تناسب جميع الأعمار وتتماشى مع جميع أنواع البشرة المختلفة ومهما كانت درجة السواد هذه الوصفة سوف تغير الكثير منها، كما أنها تعمل على التخلص من التجاعيد والبقع الداكنة التي لاحظنا انتشارها في هذه الأيام، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة القرنفل والنشا في تفتيح البشرة

على الرغم من وجود الكثير من مستحضرات التجميل التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من المشاكل التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة إلا أنها يكون سعرها عالي جدا بالإضافة إلى أنها مفعولها لا يستمر طويلا لأنها تعمل على تفتيح الطبقة الخارجية فقط وإنما الوصفات التي نقدمها لكم تعالج المشكلة من الأساس ولذلك تستغرق بعض الوقت لكي تظهر النتيجة ولكنها تكون نتيجة لا مثيل لها ولو قمت باستمرار عليها مدة طويلة لا تقل عن ثلاث أو اربع شهور، والآن سوف نقدم لكم مكونات هذه الوصفة الرائعة والفعالة بإذن الله، وتتلخص المكونات في:

ملعقتين من النشا.

ملعقة ونصف من الفازلين.

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز المر.

ربع كوب من ماء القرنفل المغلي.

خطوات تحضير واستخدام وصفة القرنفل والنشا لتفتيح البشرة

يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تحصلي على نتيجة رائعة، وتتلخص الخطوات في:

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في طبق عميق.

يتم التقليب ثم نضع ماء القرنفل بالتدريج على الوصفة.

حتى نحصل على خليط مثل الكريم.

يتم وضع الكريم في علبة فارغة.

يتم أخذ كمية مناسبة منه ونضعه على البشرة أو أي أماكن داكنة أخرى.

يجب وضع الكريم قبل النوم على بشرة نظيفة.

كما ذكرنا في المقال طريقة تبيض البشرة وتفتيحها وإزالة البقع الداكنة من أول استعمال باستخدام بعض المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل وهي النشا والقرنفل التي يمكن عملها في المنزل للحصول على بشرة بيضاء كالثلج من اول استعمال فعند استخدام هذه الوصفة نساعدك في الحصول على بشرة بدون تجاعيد وبقع داكنه وخالية من مشاكل الوجه